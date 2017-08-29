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Kasırga petrolü vurdu

AA
29 Ağustos 2017 - 09:35Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 09:35

Geçen hafta, Harvey kasırgasının Meksika Körfezi'ndeki petrol üretimini aksatmasının etkisiyle yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 52,52 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Güne 52,59 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.07 itibarıyla yüzde 0,13 azalışla 52,52 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,67 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, geçen hafta meydana gelen Harvey kasırgasının Meksika Körfezi'ndeki petrol endüstrisini aksatabileceği kaygısıyla yükselmişti. Fiyatlar, kasırgadan etkilenen bölgelerde petrol üretiminin durdurulmasıyla artmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Meksika Körfezi petrol üretiminin yaklaşık yüzde 22'sinin kasırgadan dolayı çevrimdışı olduğu bildirilirken cumartesi günü ise üretimin bir miktar arttığı kaydedildi.

Öte yandan, cuma günü açıklanan ve ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı ise 4 adet azalarak 759’a geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD temmuz ayı toptan eşya stokları ve ağustos ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi verileri izlenecek.

Petrol piyasalarında ise bu hafta ABD'de yaşanan kasırganın piyasa üzerine etkileri ile haftalık veriler takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,16 ile 52,19 dolar aralığının direnç, 52,10 ile 52,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler: Harvey kasırgası , petrol fiyatları , brent petrol varil fiyatı
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