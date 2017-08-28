Kasırga otoyolu kanala çevirdi!

2 BİN KİŞİ KURTARILDI

Mahsur kalan yaklaşık 2 bin kişi kurtarılarak güvenli yerlere götürüldü. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS), bölgeye düşen yağışın daha önce hiç görülmemiş boyutta olduğunu açıkladı.

Aşırı yağışların Çarşamba gününe kadar sürmesi ve fırtınanın etkili olduğu bölgelere yaklaşık 125 cm yağış düşmesi bekleniyor. ABD'nin en büyük dördüncü kenti olan Houston'da yaklaşık 6,6 milyon kişi yaşıyor.

Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde 250 otoyolun kapandığını, eyaletteki 19 il ve ilçenin de afet bölgesi ilan edildiğini belirtti. Vali "inanılmaz derecede yoğun yağışın" süreceğini söyledi.

SU 1.3 METREYİ AŞACAK

Kasırganın yıkıcı etkisi dün ABD’nin en büyük dördüncü şehri Houston’a ulaştı. Durmaksızın yağan yağmur nedeniyle kentin sokakları denize döndü. Yetkililer, bölge sakinlerine tavan aralarına değil, çatılara çıkarak yardım beklemelerini tavsiye etti.

Bölgede aralarında fuar alanlarının da içinde bulunduğu birçok yer, geçici barınak haline getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü hasarı yerinde incelemek üzere Teksas'a gidecek.

Kentteki iki havalimanı da ulaşıma kapatıldı. Ulusal Hava Servisi, afeti ‘emsalsiz’ olarak nitelendirirken, suyun bazı noktalarda 1.3 metreye yükseleceğini ve bunun Teksas’ta kaydedilen en yüksek seviye olduğunu duyurdu.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Teksas Valisi Greg Abbott da 254 yönetim bölgesinden 50’sini felaket bölgesi ilan etti. Ulusal Muhafız Birliği’nden 3 bin personel görevlendirildi. 500 araç ve 14 hava aracı yardım çalışmalarına katılıyor.

Florida, Virginia ve New York, Teksas’a arama-kurtarma ekipleri gönderdi. Sular altında kalan araçlarda ölenlerin olduğu yönünde haberler gelirken, can kaybının artmasından endişe duyuluyor. Başkan Trump, bölgeyi kısa süre içinde ziyaret edeceğini açıkladı.



