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    Kasırga karaya indi! Yıkım başladı...

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 17:37 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 18:55

    ABD'nin Florida eyaletinde ve Meksika körfezinde son 10 yıldır görülen en şiddetli fırtınalardan biri olması beklenen Irma kasırgasının, Karayipler'in kuzeyindeki adaları vurmaya başladığı belirtildi. Rüzgârın hızının saatte 295 kilometreyi bulduğu belirtilirken, olayın büyük bir yıkıma yol açmasından endişe ediliyor. Kızılhaç Örgütü, büyük bir felakete işaret eden işaretlere karşı önemli bir hazırlığa geçtiğini açıkladı.

    KASIRGA KARAYA İNDİ; YIKIM BAŞLADI...

    Ulusal Hava Dairesi, kasırgaların yıkıcılığı sıralamasında en yüksek derece olan 5. kategoride yer alan ve rüzgâr hızı saatte 295 kilometreyi bulan Irma kasırgasının, Antigua ve Barbuda ikiz adalarından Barbuda'yı vurmaya başladığını açıkladı.

    Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'ya ilerleyen bir rotaya sahip kasırganın gözünün, Barbuda Adası'nın üzerinden geçtiği sırada telefon hatlarının kesildiği belirtildi.

    Kasırga karaya indi Yıkım başladı...

    ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Florida'ya ulaşması beklenen ve ‘Canavar Kasırga' olarak tanımlanan Irma nedeniyle Florida, Porto Riko ve Virgin Adaları'nda acil durum ilan etti.

    Hurley Kasırgası, ABD'nin Texas eyaletini kısa süre önce vurmuş ve büyük bir yıkıma neden olmuştu. 

    Kasırga karaya indi Yıkım başladı...

    Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis de hükümetin, kasırga nedeniyle güneydeki adaların zorunlu tahliyesi talimatı verdiğini söyledi.

    Florida Valisi Rick Scott ise bölgedeki bütün yönetim birimlerinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. 

    Kasırga karaya indi Yıkım başladı...

     

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    Etiketler: ABD , Kasırga , Irma kasırgası
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