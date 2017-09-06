Kasırga karaya indi! Yıkım başladı...

KASIRGA KARAYA İNDİ; YIKIM BAŞLADI...

Ulusal Hava Dairesi, kasırgaların yıkıcılığı sıralamasında en yüksek derece olan 5. kategoride yer alan ve rüzgâr hızı saatte 295 kilometreyi bulan Irma kasırgasının, Antigua ve Barbuda ikiz adalarından Barbuda'yı vurmaya başladığını açıkladı.

Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'ya ilerleyen bir rotaya sahip kasırganın gözünün, Barbuda Adası'nın üzerinden geçtiği sırada telefon hatlarının kesildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Florida'ya ulaşması beklenen ve ‘Canavar Kasırga' olarak tanımlanan Irma nedeniyle Florida, Porto Riko ve Virgin Adaları'nda acil durum ilan etti.

Hurley Kasırgası, ABD'nin Texas eyaletini kısa süre önce vurmuş ve büyük bir yıkıma neden olmuştu.





Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis de hükümetin, kasırga nedeniyle güneydeki adaların zorunlu tahliyesi talimatı verdiğini söyledi.

Florida Valisi Rick Scott ise bölgedeki bütün yönetim birimlerinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

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