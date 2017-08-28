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    Kasırga bitmek bilmiyor

    DIŞ HABERLER
    28 Ağustos 2017 - 00:56Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 00:56

    ABD’nin ‘vahşi batısı’ Teksas eyaletini cuma gecesi vurmaya başlayan Harvey Kasırgası, eyalet genelinde sellere, su baskınlarına yol açtı. Büyük yıkım yaratan Harvey şu ana kadar 2 can aldı.

    GÜNLERDİR Teksas’ı vurması beklenen Harvey Kasırgası, meteorologları yanıltmadı ve cuma gecesinden itibaren ‘kovboyları’ ile ünlü eyaleti vurmaya başladı. Tüm önlemlere rağmen sellere yol açan kasırga nedeniyle çok ciddi hasar oluştu, tekneler karaya oturdu, havaalanlarındaki uçaklar ters döndü. Ve ne yazık ki kasırga, düne kadar iki de can aldı. Kurbanların birinin evinde çıkan yangında, diğerinin aracının sular altında kalması sonucu öldüğü açıklandı.

    SU 1.3 METREYİ AŞACAK

    Kasırganın yıkıcı etkisi dün ABD’nin en büyük dördüncü şehri Houston’a ulaştı. Durmaksızın yağan yağmur nedeniyle kentin sokakları denize döndü. Yetkililer, bölge sakinlerine tavan aralarına değil, çatılara çıkarak yardım beklemelerini tavsiye etti. Kentteki iki havalimanı da ulaşıma kapatıldı. Ulusal Hava Servisi, afeti ‘emsalsiz’ olarak nitelendirirken, suyun bazı noktalarda 1.3 metreye yükseleceğini ve bunun Teksas’ta kaydedilen en yüksek seviye olduğunu duyurdu.

    CAN KAYBI ARTABİLİR

    Teksas Valisi Greg Abbott da 254 yönetim bölgesinden 50’sini felaket bölgesi ilan etti. Ulusal Muhafız Birliği’nden 3 bin personel görevlendirildi. 500 araç ve 14 hava aracı yardım çalışmalarına katılıyor. Florida, Virginia ve New York, Teksas’a arama-kurtarma ekipleri gönderdi. Sular altında kalan araçlarda ölenlerin olduğu yönünde haberler gelirken, can kaybının artmasından endişe duyuluyor. Başkan Trump, bölgeyi kısa süre içinde ziyaret edeceğini açıkladı.

    Kasırga bitmek bilmiyor

    MAMASINI KURTARAN KÖPEK

    ABD’nin Teksas eyaletini vuran Harvey kasırgası sırasında ağzında köpek mamasıyla gezinen bir Alman çoban köpeği kırması, sosyal medyada felaketin ‘kahramanı’ oldu. Hem kendisini hem mama dolu çantasını Harvey Kasırgası’ndan kurtaran Otis isimli köpek için sosyal medyada “İşte Teksas’ın gücü” yorumları yapıldı.

    Etiketler: ABD , Kasırga , gazetehaberleri
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