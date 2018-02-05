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Kaş'ın ünlü plajı Kaputaş'a beton mu dökülüyor?

Aysel ALP/ANKARA
05.02.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

Antalya Kaş'ın dünyaca ünlü Kaputaş Plajına kepçe girdi. Sosyal medyada yayılan plaja beton dökülüyor, iddiaları sonrasında vatandaşlardan büyük tepki geldi. Hürriyet'in sorularını yanıtlayan Kaş Belediyesi Başkanı Halil Kocaer, "Bir gram beton dökmedik. 20 tonluk foseptik tankeri gömdük" dedi.

Sosyal medyada "Kaş`ta dünyaca ünlü ve koruma altındaki Kaputaş plajında inşaat çalışması var. İşletme yapma amacıyla kepçe indirilmiş, beton dökülüyor" iddiası yer aldı.
Kaşın ünlü plajı Kaputaşa beton mu dökülüyor

Başkan Kocaer, "13 tonluk foseptik tanker yetmiyordu. Bugün 20 tonluk fiberden yapılmış, yine sızdırmaz yeni bir tanker gömdük. Bunu yapabilmek için de belediye kepçesi plaja indi. Gömme işlemini bitirdi ve birazdan çıkacak. 1 gram beton dökmedik. Vatandaşımız kepçeyi görünce endişelenmiş olmalı ama endişelenmelerine gerek yok" dedi.

Kaşın ünlü plajı Kaputaşa beton mu dökülüyor

Kocaer, büfenin yerinin genişleyip genişlemeyeceği sorumuza ise, "Hayır, biz tüm işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün bize verdiği projeye göre yapıyoruz.
Kaşın ünlü plajı Kaputaşa beton mu dökülüyor

Bu projede büfe büyüklüğü 6 metrekare. Bir de iki olan tuvalet sayısını üçe çıkaracağız. Halihazırda pimapenden yapılan iki tuvaleti kaldıracağız. Tuvaletleri aşağıya çınar ağaçlarının arasına alacağız. Ahşapta üç tane tuvalet yapacağız. "

Kaşın ünlü plajı Kaputaşa beton mu dökülüyor

Etiketler: Halil Kocaer , Kaputaş Plajı , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
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