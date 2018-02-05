Kaş'ın ünlü plajı Kaputaş'a beton mu dökülüyor?

Sosyal medyada "Kaş`ta dünyaca ünlü ve koruma altındaki Kaputaş plajında inşaat çalışması var. İşletme yapma amacıyla kepçe indirilmiş, beton dökülüyor" iddiası yer aldı.





Başkan Kocaer, "13 tonluk foseptik tanker yetmiyordu. Bugün 20 tonluk fiberden yapılmış, yine sızdırmaz yeni bir tanker gömdük. Bunu yapabilmek için de belediye kepçesi plaja indi. Gömme işlemini bitirdi ve birazdan çıkacak. 1 gram beton dökmedik. Vatandaşımız kepçeyi görünce endişelenmiş olmalı ama endişelenmelerine gerek yok" dedi.







Kocaer, büfenin yerinin genişleyip genişlemeyeceği sorumuza ise, "Hayır, biz tüm işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün bize verdiği projeye göre yapıyoruz.







Bu projede büfe büyüklüğü 6 metrekare. Bir de iki olan tuvalet sayısını üçe çıkaracağız. Halihazırda pimapenden yapılan iki tuvaleti kaldıracağız. Tuvaletleri aşağıya çınar ağaçlarının arasına alacağız. Ahşapta üç tane tuvalet yapacağız. "



