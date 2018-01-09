Kasımda ithalat da ihracat da yükseldi

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede 2017 yılının kasım ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat 111.6 milyar euro, ithalat da 89.2 milyar euro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 22.3 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin kasım ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı ekime göre yüzde 4.1 ve ithalatı da yüzde 2.3 yükseldi.

ARINDIRILMAMIŞ RAKAMLARA GÖRE

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında ise kasımda 116.5 milyar euroluk ihracat, 92.8 milyar euroluk ithalat yapıldı. Ülkenin bu segmentteki ihracatı 2016’nın kasım ayına oranla yüzde 8.2, ithalatı yüzde 8.3 arttı. Almanya, kasımda arındırılmamış rakamlarla 23.7 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, söz konusu ayda AB ülkelerine arındırılmamış rakamlarla 67.9 milyar euroluk ihracat, bu ülkelerden 62.1 milyar euroluk ithalat yaptı. 2016’nın kasım ayına kıyasla AB ülkelerine ihracat yüzde 8, bu ülkelerden ithalat yüzde 9.5 arttı.