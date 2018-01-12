Kasetler geri döndü, kapış kapış satıyor!

Nielsen Media Research Music Yer-End Report'a (Nielsen Medya Araştırması Müzik Yıl-Sonu Raporu) göre 2017 yılı içerisinde ABD'de teyp kasetlerinin satışı %35 oranında artarak 174.000'e ulaştı. Bu da 2012 yılından beri kasetler için en iyi yıl anlamına geliyor.

2016 yılındaki güçlü artışı takip eden bu artış, temel olarak Guardians of Galaxy ve Stranger Things gibi şovların etkisi ile 80'ler sevdasının geri dönmesine bağlanıyor ve bu da kasetlerin en fazla kullanıldığı zamanların tekrar devreye girmesi anlamına geliyor. Hem film, hem de dizi için geçtiğimiz yıllar içerisinde bazı müzik kasetleri yayınlanmıştı.





Ayrıca plak satışları da arka arkaya 12. yıl artmış durumda ve 2017 yılındaki fiziksel albüm satışlarının %14'ünü oluşturuyor. Görünene göre fiziksel medya severlerin büyük bir kısmı yeni formatlardansa eski formatlara dönmeyi tercih ediyor.

Ayrıca 2017 içerisinde internet üzerinden 250 milyarın üzerinde şarkı yayını yapıldı ve bu da %58.7'lik bir artış anlamına geliyor. Ancak hem fiziksel hem de dijital formatlar için toplam albüm satışları azalmaya devam ediyor.



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