'Kaset kumpası' yargı önünde

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’nda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Duruşmanın ilk gününde sanıkların kimlik tespiti yapıldı.



118 BYLOCK KULLANICISI

Davanın sanıkları arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgütün ‘emniyet imamı’ olduğu iddia edilen ‘Kozanlı Ömer’ lakaplı Osman Hilmi Özdil, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, kapatılan Nokta dergisinin eski genel yayın yönetmeni Cevheri Güven ve suç tarihlerinde Vakit gazetesi Ankara Temsilcisi olan ve ‘Habervaktim’ internet sitesinde yazan gazeteci Yener Dönmez de yer alıyor. Ayrıca sanıklardan Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Çığci ve Ali Özdoğan, ‘böcek davası’nda, dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Keçiören’deki konutu ile Başbakanlık Resmi Konutu’nda iki adet telsiz verici cihazı ele geçirilmesiyle ilgili olarak da yargılanıyor.



İddianamede, 171 sanıktan 151’inin FETÖ mensubu olduğu, 118’inin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespitine yer verildi. 134 eski polisin FETÖ’nün darbe girişimi sonrasında ihraç edildiği ya da rütbelerinin geri alındığı kaydedildi. Duruşmaya bugün devam edilecek.