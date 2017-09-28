Kaset kumpası iddianamesi tamamlandı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede 164’ü polis 171 şüpheli yer aldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli oldu. MHP Genel Merkezi’nin yanı sıra Baykal’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi iddianameye müşteki olarak girdi.



İddianamede, müştekilere yönelik özel görüntülerin FETÖ mensubu Emniyet İstihbarat’ta görevli polislerce kaydedilerek servis edildiği belirtildi. FETÖ’nün kaset kumpaslarıyla “Siyaseti dizayn etmeye, muhalefet partilerinin yönetimini belirlemeye, kendi örgütsel amaçları ve hedefleri doğrultusunda şekillendirmeye çalıştığı” vurgulandı.



İddianameye göre şüpheli polisler Nesrin Baytok’a ait evin kapı kilidinin anahtarını kopyaladı. 30 Nisan 2010’da görüntüler temin edildi. Cevheri Güven’e verilen görüntüler habervaktim.com’da Yener Dönmez’in aracılığıyla yayınlandı.



TALİMAT STV DİZİSİNDEN

İddianamede MHP’lilere ilişkin kayıtların yayınlanmasına ilişkin talimatın, söz konusu görüntülerin yayınlanmasından 1 ay önce Samanyolu TV’de yayınlanan ‘Kollama’ adlı dizinin 120. bölümünde verildiği anlatıldı.



