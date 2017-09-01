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    Acemi kasap: İlk ben miyim? Haber yapma

    İHA
    01.09.2017 - 10:36 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 11:17

    Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi yine manzara aynı... Pek çok kentte acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti. Hastanelere akın eden acemi kasapların bazıları basın mensuplarına tepki göstererek "Acemi değilim haber yapma" derken, kimi de "İlk ben miyim" diye sordu.

    Tokat'ta kurban keserken elinden, ayağından yaralanan kasaplar hastanelerin acil servislerine akın etti. Tokat'ta bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim alanlarına gitti. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram da kendilerini yaralayan acemi kasaplar Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. İl genelinde yaklaşık 43 kişinin hastaneye gittiği öğrenildi. Hastaneye ilk gelen bir vatandaş gazetecilere "İlk gazi biz miyiz yoksa?" diye sordu.

    Acemi kasap: İlk ben miyim Haber yapma

    Adana'da da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlattı. Hastanelere gelen bazı yaralı vatandaşlar da kendisini, kurbanı kesen arkadaşının yaraladığını anlattı. Bir vatandaş ise 3 kişi koyunu kesemediklerini, kendilerini yaraladıklarını anlattı. Hastaneye çenesini kesen bir şahsın yanında gelen vatandaş ise "Arkadaşım kurbanı kesemedi çenesini kesti" diye olayı gülümseyerek anlattı.

    Hastaneye gelen bazı yaralılar ise kurban keserken yaralandığını gizlemeye çalıştı. Ambulansla getirilen ve bacağında derin bir kesik olan şahıs ise basın mensuplarına kendilerini görüntülediği için tepki gösterdi. Hastaneye gelenlerin çoğunun ya bacağından, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu görüldü. Ancak bir acemi kasabın başını yaralaması dikkat çekti. Acemi kasaplar arasında kadınların da olduğu görüldü. Saat 10.00’a kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastanelerine 50’ye yakın yaralının geldiği öğrenildi.

    Acemi kasap: İlk ben miyim Haber yapma

    Kayseri'de ise namazın kılınmasıyla birlikte vatandaşlar kurbanlarını kesmek için belediyelerin hazırladığı kesim yerlerine gitti. Kurbanların kesilmeye başlamasıyla beraber kendilerini yaralayan kasaplar ise, Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine akın etti.

    Kurban kestiği sırada kendini yaralayan bir kasap ise gazetecilere, "Haber yapmayın, acemi kasap değilim" dedi. Tosun kovalarken kolunu kıran bir başka vatandaş da, yakınları tarafından hastaneye getirildi.

    Acemi kasap: İlk ben miyim Haber yapma

    Etiketler: tokat , adana , kayseri , kasap , kurban
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