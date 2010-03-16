Kaş yapacağım derken

Denizlispor yönetimini, taraftarını ve futbolcularını göstermiş oldukları oyundan ve sergiledikleri nezaketten dolayı tebrik ediyorum... Maç sonunda kulüp başkanının, futbolcularıyla beraber tribünleri selamlamaları, yenilmiş bir takım için çok güzel bir örnek... Taraftarların yenilgi sonrasında bile oyuncularına destek olması, ülkemizde özellikle Diyarbakırspor maçlarında yaşanan olaylardan sonra bir taraftar duruşunun nasıl sergilendiğini göstermek adına çok önemliydi.

Maç denk kuvvetlerin mücadelesi içinde geçti... Youla'nın direkten dönen topu ve Bobo'nun pozisyonu hariç gol pozisyonu olmayan bir 43 dakika geçti.. Tello' nun kullandığı kornerde yaşanan karambolde Holosko affetmedi ve siyah-beyazlılar ilk yarıyı 1-0 önde tamamladılar.



İkinci yarıda Denizlispor'un topla daha çok oynaması, Beşiktaş'a nazaran daha çok mücadele etmeleri kapanmış bir Beşiktaş için skorun daha fazla olamamasına neden oldu.. Bunda Mustafa Denizli'nin de katkısı çok büyük... Bir Yusuf veya bir Tabata'yla ikinci yarıya başlayabilirdi...



Mustafa Denizli'nin kadrosu maalesef yine hayal kırıklığı yarattı... İbrahim Kaş o kadar hata yaptı ki maçı kenardan seyreden bir teknik adam 90 dakika boyunca nasıl tahammül edebildi anlamış değilim... Mustafa hoca girdiğimiz şu kritik haftalarda böyle hatalar yapma lütfen.. Denizlispor bir gol bulsa telafisi olmayacaktı. Her iki takımında ortaya koydukları mücadelen ve fair-play'den dolayı tebrik ediyorum.. Yolun açık olsun Beşiktaş.



(Bugün kaybettiğim çok değerli eski mesai arkadaşım Mustafa Yılmaz' a Allahtan Rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.. Ruhun şad olsun güzel insan seni asla unutmayacağım)