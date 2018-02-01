Kaş vitamini hakkında merak ettiğiniz her şey

KAŞ VİTAMİNİ NEDİR?

Kaşlar da tıpkı saçlar gibi stres, hava şartları, çevre kirliliği, dengesiz beslenme alışkanlıkları, hastalıklar, ilaçlar, yanlış kozmetik ürün seçimi ya da bazen sadece genetik yatkınlık sebebiyle zamanla güçsüz hale gelebilir, seyrelerek dökülebilir. Kaş vitamini, kaş tüylerinin diplerini vitaminlerle besleyerek güçlenmelerini ve dökülen yerlerde yeniden çıkmalarını sağlayan bir serum uygulamasıdır.





NASIL UYGULANIR?

Önce kaşta doldurulması gereken boşluklar tespit edilir. Yüz şekli ve yapısı dikkate alınarak ve kişinin istekleri de değerlendirilerek kaşın şekli tasarlanır. Zayıf tüyler ustura yöntemiyle canlandırılır. Sonra kaş diplerine, kıl köklerini canlandıracak vitaminlerle hazırlanmış serum uygulanır. Bu işlemler 2'şer haftalık aralıklarla 4-6 seans tekrar edilir. Her bir seans yaklaşık olarak yarım saat sürer. Bu sürenin sonunda yapılan koruma seanslarıyla işlem tamamlanır. İşleme başlamadan önce uygulamayı gerçekleştirecek olan uzmana nasıl bir kaş istediğinizi, bu uygulamanın size neler sunacağını, seanslar arasında yapmanız ya da yapmamanız gerekenleri sorup öğrenin.





KAŞLARINIZ ARTIK ÇOK DAHA DOLGUN GÖZÜKECEK!

Eğer kaşlarınız yeterince gür değilse, aralarda boşluklar varsa, şu veya bu sebepten şekil bozukluğuna uğradıysa ya da döküldüyse, birtakım kozmetik çözümlerle de bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Örneğin kaş kalemleri, kaş farları gibi ürünlerle değişik makyaj hileleri uygulanarak estetik bir görüntü almaları sağlanabilir. Fakat bütün bu uygulamalar sadece geçici bir çözüm sağlar. Hatta bazen alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Her seferinde aynı işlemleri tekrar yapmak, zaman harcamak zorunda kalınır. Üstelik terlemek ya da denize girmek gibi durumlar emeklerin boşa gitmesine ve zor durumda kalmaya sebep olur. Eğer kaşlarınızın hacimli, belirgin, dolgun görünmesini aynı zamanda yüzünüze doğal bir ifade vermesini ve kalıcı olmasını istiyorsanız kaş vitamini uygulamasını tercih edebilirsiniz. Kaş vitamini kaşlarınızın performansını artırmak, doğal olarak güçlenmelerini sağlamak için uygulanan bir yöntemdir ve ortaya çıkan görüntü tamamen sizin kendi kaşlarınıza aittir. Öte yandan uygulamanın ne derece başarılı olacağının, kullanılan ürünlerin kalitesine ve uzmanın tecrübesine bağlı olduğunu da aklınızdan çıkarmayın.

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