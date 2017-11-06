‘Karya’lar için koşacak

Bilgisayar yazılımı uzmanı Aydın Diricanlı (49) ile anasınıfı öğretmeni Fatma Er Diricanlı’nın (35) bebekleri Karya 1.5 yaşına geldiğinde geceleri ağlayarak uyanıyor ve yaşına rağmen bir türlü yürüyemiyordu. Fatma Diricanlı kızını götürdüğü İzmir’deki pedagogu bunun normal bir durum olabileceğini söyledi. Muayenelerden, tahlillerden sonuç çıkmadı.

İstanbul’da gittikleri pedagog, bebeğin hâlâ yürüyememesi ve büyüme eğrisinin düşük olmasından şüphelenip yaptığı tetkikler nadir görülen bir hastalığı işaret ediyordu. “Sabaha kadar ağladım” diyor Fatma Diricanlı:“Pedagogumuz bizi Onkolog Prof. Dr. Cengiz Canpolat’a yönlendirdi. Kan tahlillerine bakan doktor, ‘Sizi bana niye gönderdiler?’ dedi. Çünkü lösemili çocuklara bakıyordu ve kızımın kan tahlilleri temizdi. Ultrason çekildi, radyolog ‘Omurilikte hayal meyal bir şey görüyorum. Bir MR çekilsin’ dedi. MR çekildikten sonra yıkıldık. Doktor ‘Çocuk felç olmak üzere hemen ameliyat olması gerekiyor’ dedi.”

SAÇLARINI KAZITTI

Kızının felç olma riskiyle yıkıldığını söyleyen Fatma Diricanlı o günleri şu sözlerle anlattı: “Cerraha gittik, raporlara baktı. Çocuk kucağımda sürekli ağlıyor ‘Çocuğum yürüyebilecek mi?’ dedim. O da ‘Sen önce çocuğunun yürümesini değil, canını düşün bence’ dedi. Yıkıldık resmen, böyle bir şey asla beklemiyorduk. Hemen kızımızın tedavisine yöneldik. Güneş Karya 2 yaşında ameliyat oldu. Omuriliğindeki tümörü aldılar. Anaokulu öğretmeniyim ve 10 ay rapor aldım. Neredeyse kimseyle görüşmedim. Çünkü bu süreçte insanların yorumlarından da kötü etkileniyorsunuz ve en önemlisi steril ortam. Saçlarımı da kazıttım. Çünkü onun çektiklerimi çekemesem bile bir yürek ağrısı vardı, kızımla aynı olmak istedim. Psikoterapi de aldım. Bebeğim 25 kere kemoterapi tedavisi gördü. Şu an 3 yaşında ve 20 Ekim’de sonuçları temiz çıktı. Kontrollerimiz elbette devam edecek.”

HASTA ÇOCUKLAR İÇİN KOŞACAK

9-11 Kasım tarihleri arasında yapılacak Avrasya Maratonu’na Langerhans Hücreli Histiositoz kanser hastalığına farkındalık yaratmak için koşacağını söyleyen Demircanlı “İstanbul’da yaşıyorduk ve dünyaca tanınan doktorlara ulaşma şansımız oldu. Anadolu’dan, Doğu’dan birçok yerden şehirlerinde bu tedaviyi yapan hastane, doktor olmadığı için her şeyi bırakıp yavrusu kucağında büyük şehirlere tedavi için gelenler var. Tedaviler devlet tarafından karşılanan bir hastanede olsa bile bir hastane odasında koltuk üzerinde aylarını, hatta yıllarını geçirmek tahmin edemeyeceğiniz kadar çok zor. Bizimle aynı yoldan geçmek zorunda olan aileler için bir “Aile evi” inşaa etmek için koşacağım. Bizim kızımız iyileşti ama kanserle mücadele eden nice çocuk var. Özellikle bu hastalık bilinmiyor ve tedavisi çok zor. Kampanya sayesinde büyük paralara ihtiyaç olan kanser tedavileri için, hasta çocuklara bağış toplamak istiyorum.”

LHH NEDİR?

Vücutta ‘Langerhans’ hücreleri adı verilen bağışıklık sistemi hücrelerinin vücutta fazla üretildiği bir bozukluk. Bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olan Langerhans hücreleri normalde vücut genelinde, özellikle deride, lenf nodüllerinde, dalakta, karaciğerde ve kemik iliğinde bulunuyor. Langerhans hücreli histiositozda, olgunlaşmamış fazla Langerhans hücreleri genelde granülom adı verilen tümörler oluşturuyor.

NASIL BAĞIŞ YAPILABİLİR?

Avrasya Maratonu’na kadar Kanserli Çocuklara Umut Vakfı tarafından Fatma Er Diricanlı adına açılan bağış hesabına ‘ipk.adimadim.org’ sitesinden ulaşılabilir.

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