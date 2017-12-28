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    'Karun' hükmünde kararname

    ANKARA
    28.12.2017 - 00:05 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KHK’ların ‘Karun Hükmünde Kararnemeler’e dönüştüğünü savundu.

    Karamollaoğlu, dün yaptığı basın toplantısında, sivillere yargı dokunulmazlığı getiren düzenleme için de, “‘15 Temmuz darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacağı’ ifadesi kanaatimizce çok yanlış ve ucu açık bir düzenlemedir” görüşünü savundu. Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

    BEYAZ TOROS
    “Bu ülke geçmişte, kendisini devlet yerine koyan, devlet adına iş yapmaya kalkanlardan çok çekmiştir. Beyaz Toroslar, faili meçhuller hâlâ bu milletin hafızasında canlılığını korumaktadır. ‘Girişimin devamı niteliğindeki eylemler’ ifadesiyle ne kastedilmektedir? İktidar ve onun kayıtsız-şartsız destekçiliğine soyunanlar, bu endişeleri dile getiren bu ve benzeri soruları hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde izah etmek zorundadır.

    Tek tip kıyafet zorunluluğunu bu ülke 12 Eylül’de tecrübe etti. Tek sonucu dünya kamuoyunda Türkiye’yi daha da itibarsızlaştırmak oldu. Bugün de aynı hataya düşülüyor. Kaş yapacağım derken göz çıkarılıyor. Tek tip elbise ne adalete ne devlete ne de millete değil, ancak ve ancak FETÖ’nün işine
    yarar. Kendi elinizle Türkiye’de Guantanamo algısı oluşturmuş olursunuz.”

    Etiketler: Saadet Partisi , KHK , gazetehaberleri
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