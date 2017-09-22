Kartallı öğrenciler zabıtaya emanet

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kartal Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, okul giriş çıkışlarında öğrencilerin güvenliğini sağlamak için çalışmalarına başladı. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün göreve geldiği 2009’da uygulanmaya başlanan proje, bu sene genişleterek 31 ilk ve ortaokul önünde uygulanmaya başlandı.

SERVİS KARGAŞASINA MÜDAHALE EDİYORLAR

Kartal’ın işlek caddeleri üzerinde bulunan okulları tespit edip, okul önlerinde yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek için çalışma programı hazırlayan müdürlük, okulların giriş çıkış saatlerinde öğrencilerin güven içinde evlerine ve okullarına ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Okul önlerinde seyyar satıcı, uyuşturucu, güvenliği ve sağlığı tehdit edebilecek her türlü olaya müdahale ederek öğrencilerin ve velilerin esenliği, huzuru ve memnuniyeti için çalışıyor. Özellikle okul önlerindeki trafiği düzenleyen zabıtalar, öğrencilerin ellerinden tutarak güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçiriyor, okul önlerindeki servis kargaşasına müdahale edip öğrencilerin servislere güvenli bir şekilde inip binmelerini sağlıyor. Uygulamalar, eğitim yılının sonuna kadar devam edecek. Kartal Belediyesi Zabıta Müdürü Atilla İlgün, “Yakın zamanda okullardaki kantinleri denetlemeye başlayacağız” dedi.