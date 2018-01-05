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    Kartallar şık uçar

    Hürriyet Haber
    05.01.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin son dönemde, en iyi uluslararası çıkış yapan markası Les Benjamins, bir ilkle karşımızda: Beşiktaş’la işbirliği yapan marka, özel bir kapsül koleksiyon yarattı. Markanın yaratıcısı Bünyamin Aydın’la spor ve moda buluşmasını ve yeni projelerini konuştuk.

    Kartallar şık uçar◊ Böyle bir işbirliği fikri kimden geldi?
    - Beşiktaş benimle iletişime geçtiğinde onların gerçekten çok vizyoner olduğunu anladım. Bir moda markasıyla bir futbol takımının ortak koleksiyon çıkarması ve bunu dünyaya Türkiye’den sunmak çok heyecan verici bir proje.

    ◊ Sporla aranız nasıl?
    -6 yaşında futbola başladım, 12 yaşında da basketbola... Spor disiplini ve koordinasyonun her zaman faydasını gördüm. Beşiktaş son dönem çok ciddi atılımlar yaptı ve gelecek maçları da heyecan ile bekliyorum. Beşiktaş’ın tarihi mirasını keşfederek kültür ve sokak giyimiyle buluşturmak, moda ve spor dünyaları için bir ilk olacak.

    Kartallar şık uçar
    Kaleci Fabri markanın modeli oldu.

    ◊ Koleksiyon yapısından bahseder misiniz?
    - Siyah, beyaz ve bordo renklerle renk blokları yarattım. Arşiv logodan esinlendiğimiz Beşiktaş simgesi ve Les Benjamins logomuzu minimal bir şekilde her parçaya konumlandırdık. FW16-17 Moğolistan koleksiyonumdan esinlendiğim siyah-beyaz jakar deseni de tasarımlarda kullandım.

    ◊ Bu aralar çok yoğunsunuz: Nike ile yeni işbirliğiniz var, Esquire Ortadoğu sizi ‘yılın adamı’ seçti, Bloomingdales ile Dubai’ye özel bir kapsül koleksiyonu çıkardınız... Gördüğünüz bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz?
    - Yaşadığımız dönem, kalıpların yıkıldığı bir dönem. Artık ne cinsiyetin ne stereotiplerin bir anlamı kaldı. Herkes istediği her şeyi giyiyor; kalıplar yıkıldı. Cinsiyetin bile önemi kalmadı. Rahatlık, özgünlük ve stil önplanda. Bizim markamız da tarz olarak bu duruma uyumlu, bu hareketin bir parçası.

    Kartallar şık uçar
    Beşiktaş x Les Benjamins kapsül koleksiyonu, dün itibariyle Vodafone Park Kartal Yuvası Mağazası ile kartalyuvasi.com.tr ve lesbenjamins.com internet sitelerinde satışta.

    ◊ Peki bu ‘hareketi’ nasıl açıklarsınız?
    - Nedeni sosyal medya.. Sosyal medya insanların kendilerini ifade etme yönünde gelişmesini sağladı. Herkes her akımdan haberdar. İnsanlar da birbirleriyle daha çok ilgileniyor, birbirlerine kenetlenmiş durumdalar. Bunun için illa bildiğimiz anlamda ‘sosyal’ olmak gerekmiyor. Önemli olan birbirinden haberdar olmak. Dünya artık tek bir sokak gibi. Bu da sokak kültürünün yarattığı bir devrim.

    Kartallar şık uçar

    Taraftar da çok heyecanlı

    BJK Genel Müdürü Serdil Gözelekli işbirliklerini şöyle anlattı: “Beşiktaş bir spor kulübü olmanın ötesinde ‘lifestyle’ marka olma hedefinde. Takımla sıradışı bir moda markasını bir araya getirmek istedik. Başkanımız Fikret Orman fikri çok beğendi; devreye çabucak Les Benjamins girdi. Bünyamin Türkiye’nin en yetenekli tasarımcılarından, Les Benjamins de dünyaya açılma konusunda bizim kadar iddialı. Teaser’ımızı izleyen taraftarlar da projeyi heyecanla bekliyor.”

    Etiketler: Bünyamin Aydın
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