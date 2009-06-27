Kartalın kanatları

Beşiktaş’ın sol kanat kuvvetlerine taze kan olarak kattığı İsmail Köybaşı, üzerinde uzun uzun konuşulması gereken gerçek bir sporcu. Gaziantep için büyük bir kayıp. İbrahim Kızıl “Kimseyi satmayacağım. Satacak değil alacak oyuncularım var” demişti. İlk sattığı isim taraftarın ve Gaziantep yerel medyasının sevgilisi İsmail oldu. Bu transfer Beşiktaş’ı ve Kızıl’ın dostu ve ticari ortağı Demirören’i çok mutlu etmiş olabilir. Hatta iyi bir bedelle sattığını düşündüğü için Kızıl’da mutlu olabililir.

Gülşah Erkaya yazıyor

Ancak İsmail’i iyi tanıyan Gaziantep taraftarı ve medyası için İsmail’in satılması Gaziantep adına baştan sona yanlış ve kayıp hanesine yazılacak bir olaydır.

İsmail’in gelişiyle Beşiktaş’ın sol kanadı gerçek bir Joker kazandı. İso, solda her mevkide oynayan bir oyuncu. Tello, İbrahim ve Yusuf’un bütün olumlu özelliklerinin bir oyuncuda toplandığını düşünün. İşte size İso’nun en kısa tarifi… Bitmek bilmez enerjisini, taktire şayan efendilik ve profesyonelliğini, solu kale gibi savunan hırsını ve hücuma kalktığında sergilediği şiir gibi tekniği ile bitirici son pas ve ortalarını İstanbul cehennemine kurban etmeyecek kadar olgun ve bilinçli kalabilacek bir İso, sezonun en flaş ismi olacaktır.

Beşiktaş’ın sağı için Nihat ne ise, emin olun solu için İso odur.

Biz Gaziantep adına ne kadar kaybettiysek, Beşiktaş o kadar kazandı. Beşiktaş transferde namına yakışır davranıyor. Kanatlarını kuvvetlendirerek gerçek bir Kartal oluyor. Şu görüntüsü ile Kartal’ın kurmakta olduğu takım Aziz Yıldırım’ın taraftarına verdiği “üst üste şampiyonluklar” sözünün önündeki en büyük engeldir.

Beşiktaş yönetimi şu ana kadar yaptıklarıyla ve kulağımıza gelen iki gizli bombasıyla tam not almaya aday. Gökhan Zan’ın gidişi bence çok büyük bir kayıp değil. Beşiktaş taraftarının büyük kısmının da bu konuyu çok fazla takmadığını, yönetimlerinin genel transfer politikalarından ve son dönemdeki duruşundan gayet mutlu olduğunu gözlemliyorum.

Bu gidişatın senkronunu bir son dakika hatası ile bozmaz ise Kara Kartal hem ligimiz, hem de Avrupa için gerçek bir yırtıcı olur. Sanırım Beşiktaş taraftarı için unutulmazlarla dolu bir sezonun hazırlık dönemindeyiz. Bu dönemde benden destek istiyorsanız İso’ya sahip çıkın. Çünkü en fazla iki sezon seyredersiniz. Ondan sonra Köybaşı’nı ancak gittiği Avrupa takımının televizyonlarımızda yayınlanan maçlarında görürsünüz. (Görürüz)

