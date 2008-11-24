Kartal'dan 5 puanlık pençe

Çok hareketli bir hafta geçirdik. Ankaragücü başkanı Cemal Aydın' ın Fenerbahçe maçı öncesi Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan Halis Özkahya' yı araması, Özkahya' nın durumu Mhk' ya iletmesi, hakem değişikliğine gidilmesi ve Cemal Aydın' ın disiplin kuruluna sevk edilmesi hepimize acı gerçeği tekrar gösterdi. Türk futbolu hakem atama işini beceremiyor. Bu sistemin acilen değişmesi gerek. Federasyonun bu olaya tepkisi Türk futbolu açısından bir kırılma noktası olacaktır. Alışık olduğumuz unutturma ve geçiştirme politikası artık uygulanmamalı, disiplin kurulundan gelecek sonucu takip etmeli ve bu işin peşini bırakmamalıyız. Başka neler oldu bu hafta ? Ligin ilk 6 sırasında bulunan, Beşiktaş' ın şampiyonluk yolundaki en büyük rakipleri 2' şer puan kaybetti. Beşiktaş için bulunmaz bir fırsattı. Beşiktaş' ta görevini yaptı.

Dinçer Oruçoğlu yazıyor

Maçın başlamasıyla, rakiplerin puan kayıplarının Beşiktaş üzerinde bir baskı kuracağını ve tutuk bir futbol oynayacağını düşünürken Sivok' un geri dönüşünün Beşiktaş üzerinde yapacağı etkiyi hesaba katmadığımı farkettim. Hesaba katmadığım diğer noktada Cisse' nin eskisine oranla hırslı oyunu ve Rıza Hocanın oynatmadığı hücum futboluydu. Eskişehir' in Fenerbahçe önünde oynadığı cesur futbol gitmiş yerine standart Anadolu takımı anlayışı, gol yemiyim kontrataktan gol bulursam “ne ala” anlayışı gelmişti. Rıza Hoca kendi ipini kendi çekti. Bu az hücumcuyla oynanan futbol Beşiktaş' ın defans oyuncularını boşa çıkardı. Top tekniği ve sürati ile öne çıkan Sivok Eskişehirspor defansının üzerine kabus gibi çöktü. İlk yarıda Zapo' nun da altıpastan kafasıyla yapamadığını, 35. dakikada Tello' nun duran toptan yaptığı asistle gol yapan yine Sivok' tu (1-0). İlk yarının en ilginç anı ise Tello' nun kornerden attığı golün hakem tarafından es geçilmesiydi. Kornerden gol atabilen ender isimlerden Mustafa Hoca' yı çok sevindirecek bu pozisyon böylece harcanmış oldu. İkinci yarı Beşiktaş, aynı istekli ve baskılı oyununu sürdürdü ve 56.dakikada Holosko' nun asistiyle topu boş kaleye yuvarlayan Nobre skoru 2-0' a getirdi. Bu dakikadan sonra maç Beşiktaş için gol kaçırma yarışına dönüştü. Sırasıyla Delgado, Holosko ve Nobre' nin yerine oyuna giren Bobo topu filelere göndermeyi beceremedi. Eskişehir Beşiktaş' ın üzerine gitmeye çalışsa da bu yarıda da etkili olamadı. Böylece Beşiktaş 90 dakikanın sonunda sahadan seyircisiyle, futbolcusuyla, başkanıyla mutlu ayrılmayı bildi.



Tam Beşiktaş için işlerin yoluna girdiğini düşündüğüm anda bu hafta Ertuğrul Hoca' nın bir özel okulda verdiği konferans aklıma takıldı.“Futbolcular profesyonel çalışmıyor”demişti Ertuğrul Hoca. Bu sezon Beşiktaş' ın en sorunlu bölgesinin sağ kanat olduğunu anlamak o kadar zor değildi ve Beşiktaş için alternatif olabilecek Serdar Özkan ve Serdar Kurtuluş' un yaşadığı performans düşüklüğü bir kez daha Ertuğrul Hoca' nın sözlerinin kulaklarımda yankılanmasını sağladı...