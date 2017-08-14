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    Kartal'da Marmaray kazısında tarihi mezar kalıntıları bulundu

    İHA
    14 Ağustos 2017 - 13:52Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 13:52

    İstanbul Kartal'da Marmaray projesi çalışmaları sırasında tarihi mezar kalıntıları ortaya çıktı.

    Kartal Belediye Başkan Vekili ve Yardımcısı Gülcemal Fidan, ilçede yapımı devam eden Marmaray Projesi çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi mezar kalıntılarının bulunduğu yere giderek inceleme yaptı.

    Kartalda Marmaray kazısında tarihi mezar kalıntıları bulundu
    Fidan, yaptığı açıklamada, “Kartal tarihi bir kent. Dragos kazı alanında olduğu gibi Kordonboyu Mahallesi’nde yapımı devam eden Marmaray Projesi çalışmaları esnasında tespit edilen tarihi mezar kalıntıları üzerine çalışmalar başlamış olup biz de Kartal Belediyesi olarak çalışmaları takip edeceğiz” dedi.

    Kartalda Marmaray kazısında tarihi mezar kalıntıları bulundu

    Kartalda Marmaray kazısında tarihi mezar kalıntıları bulundu

    Etiketler: Kartal , Marmaray , Gülcemal Fidan
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