Kartal’da kampanya

2018’de 2017 fiyatlarıyla ev sahibi olmanın yolunu açan kampanya kapsamında 3 bin 990 TL peşinat ile 399 bin TL’ye ev sahibi olmak mümkün. Proje, 44 katlı iki kulede 731 konut ve 12 ticari alandan oluşuyor. Moment İstanbul, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası gibi anlaşmalı kurumlarla kişiye özel ödeme planı sunuyor. Adalar manzarası ile öne çıkna Moment İstanbul’da, geniş ve ferah bir tasarıma sahip 1+1’den 4+1’e kadar uzanan çeşitte rezidans ve home ofis alternatifleri yer alıyor. Dairelerin büyüklükleri ise 74 metrekare ile 314 metrekare arasında değişiyor. Moment İstanbul projesi kapsamında; yüzme havuzundan çocuk oyun alanlarına, 7/24 güvenlikten otoparka kadar pek çok donatıya da yer veriliyor.