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    Kartal'da çocuk esirgeme kurumu bahçesinde feci kaza: Bir ölü

    Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL (DHA)
    07.02.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kartal'da çocuk esirgeme kurumu bahçesinde servis minibüsünün ezdiği kadın çalışan hayatını kaybetti.

    Olay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Kartal Emrullah Turanlı Çocuk Evleri Sitesi’nin bahçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Geri manevra yapan servis minibüsü arkasında bulunan 37 yaşındaki Elif Özdemir’e çarptı.

    Çocuk esirgeme kurumunda çalıştığı belirtilen Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olaya şahit olan Özdemir’in çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olay sonrası servis sürücüsü Hasan K. gözaltına alındı.

    Kartalda çocuk esirgeme kurumu bahçesinde feci kaza: Bir ölüAİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenazenin kaldırıldığı sırada kadının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. 

    Kartalda çocuk esirgeme kurumu bahçesinde feci kaza: Bir ölü

    Etiketler: Kartal , Çocuk Esirgeme Kurumu , trafik kazası , kaza , Emrullah Turanlı Çocuk Evleri Sitesi , Elif Özdemir , son dakika
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