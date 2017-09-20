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Kartal’a 100 milyon yatırım

Hürriyet Haber
20.09.2017 - 22:56 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 22:56

BUGÜNE kadar 4 binden fazla konut ve ofis üreten Propa İnşaat, İstanbul Kartal’da 100 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirdiği yeni projesi Propa Vista’yı görücüye çıkardı.

Kartal E-5 aksı üzerinde konumlanan projede 247 konut, çarşı içinde 12 dükkan yer alıyor. Üç farklı tip 1+1 ve iki farklı tip 2+1 seçeneği sunulan projede, 1+1 daireler 380 bin TL, 2+1 daireler ise 649 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Vista’nın ‘güzel manzara’ anlamına geldiğini belirten Propa CEO’su Can Özçiçek, projelerinde de 3. kattan sonra tüm evlerin adalar manzaralı olduğunu ifade etti. Projenin en önemli özelliklerinden birinin ‘Plus’ konsepti olduğunu ve kişiye özel alanlar kurguladıklarını belirten Can Özçiçek, “Plus konseptiyle misafir evi, toplantı odası, hazır ofisler ve mutfak atölyesi proje sakinlerine kiralanabilecek. Kullan öde sistemiyle bu alanlardan sağlanan gelirler site yönetime aktarılacak. Böylece ortak gelirlere de katkı sağlamış olacak” dedi. Propa Vista’da satışların yüzde 65’nin tamamlandığını söyleyen Özçiçek, teslimlerin Mart 2019’da yapılacağını kaydetti. Özçiçek projenin Kadıköy Kartal metro hattının Yakacık İstasyonuna da 10 adım mesafede olduğuna dikkat çekti. Kartal’ın geleceğine güvendiklerini ve yeni yatırımlar da planladıklarını söyleyen Özçiçek, bölgede 11 ve 14 dönüm olmak üzere toplam 210 TL’lik arsa alımı için ön protokol imzaladıklarını dile getirdi.

Etiketler: Propa İnşaat , Kartal , gazetehaberleri
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