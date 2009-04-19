Kartal zirveye konamadı

Maçın önemini bu şekilde kavrayıp ona göre oynayan bir Beşiktaş seyretmeye niyetliyken son derece güzel oynayan Bursa’nın karşısında bocalayan bir Beşiktaş izledik ilk yarı boyunca.

H.Deniz Çekin yazıyor

Stres falan denilebilir elbette, ama yarışta son kavşağa girildiğinde bu psikolojinin çoktan aşılmış olması gerekmez miydi?

Ligin ilk devresinde futbolun önüne geçen hadiseler yaşanmıştı hatırlarsanız. Yaşadığımız yüzyılda pek rastlanmayacak şekilde Beşiktaş taraftarı Bursa Stadında kendine yer bulamamıştı.

Sonra köprülerden epeyce sular aktı. Ertuğrul SAĞLAM, Beşiktaş’ta alamadığı “Sir” unvanını Bursa’da almak üzere yeni takımına güzel futbol oynattırmaya başlattı.

Halefi Mustafa DENİZLİ ise bir türlü güzel futbol oynatamadığı takımı Şampiyonluk yolunda ön sırada tutmayı başardı.

35 inci dakikada, Beşiktaş kalesinin her iki direğinin birden tozunun alınmasına rağmen topun kaleye girmemesi, şampiyonluk ilahlarının her şeye rağmen Beşiktaş’ın yanında olduğunu gösteriyordu.

İlk yarının son dakikasında İbrahim TORAMAN eline koluna sahip olamayıp ikinci sarıdan kızarınca oyun daha da enteresan bir hal aldı.

İkinci yarıda Bursa’nın daha etkili olması beklenirken, Beşiktaş 11 kişi ile yapamadığını on kişi ile yapmaya başladı.

Oyuna ağırlığını koyan siyah Beyazlılar, liderliği arzulayan bir hırsla saldırdılar rakip kaleye.

Bursa ise sahasından hızlı çıkarak sayısal avantajından yararlanmaya çalıştı.

Futbol adına oldukça zevkli ikinci yarıda da gol sesi çıkmayınca maç berabere bitti.

Maçların sadece ikinci yarısını oynayarak kazanmayı alışkanlık haline getiren kartal bu sefer uçamadı.

Her şeyden önemlisi de Trabzon, hatta Galatasaray bile yeniden yarışa dahil oldu.