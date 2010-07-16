Kartal Uefa SemalarÄ±nda

Bu ilk resmi maÃ§Ä±nda BeÅŸiktaÅŸ keÅŸke daha iyi bir takÄ±mla oynasaydÄ±. Bu maÃ§ hiÃ§bir zaman bir Ã¶lÃ§Ã¼ deÄŸil. Bank Asya ligindeki takÄ±mlar bile Vikingur' dan gerÃ§ekten Ã§ok Ã§ok iyiler.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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Kara Kartal 90 dakika boyunca tek kale oyun oynadÄ±. Kalesinde sadece tek pozisyon gÃ¶rdÃ¼. O pozisyonda ise kaleci Hakan Ã§ok iyi bir kurtarÄ±ÅŸ yaptÄ±. Bu sene kaleyi RÃ¼ÅŸtÃ¼' den alÄ±rsa hiÃ§de ÅŸaÅŸÄ±rmam.Â Â Â Â Â Â

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Kapanan bir ekibe karÅŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ' Ä±n eski sezonlara gÃ¶re daha iyi olduÄŸu gÃ¶zlendi. Quaresma gerÃ§ekten Ã¼stÃ¼n yetenekli bir oyuncu. Bu takÄ±ma katkÄ±sÄ± Ã§ok fazla olacaktÄ±r. Adam eksilten, iki ayaÄŸÄ±nÄ±da iyi kullanabilen ve bulduÄŸu fÄ±rsatlarda devamlÄ± kaleyi yoklayan bir oyuncu. Ama iyi bir penaltÄ±cÄ± deÄŸil sanÄ±rÄ±m.

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Nihat sezona iyi baÅŸladÄ±. Oyununu iki golle sÃ¼sledi. Kamp ve Schuster, Nihat ve neredeyse tÃ¼m takÄ±ma yaramÄ±ÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. MaÃ§taÂ futbolcular Ã¼st seviyede oyun sergiledir. MaÃ§Ä± izlerken gerÃ§ekten keyif aldÄ±m. SayÄ±sÄ±z gol pozisyonlarÄ±na girdiler. HocanÄ±n dediÄŸi sanki haklÄ± gibi. BeÅŸiktaÅŸ' a bir forvet ÅŸart.

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Erhan GÃ¼ven geldiÄŸinden beri gÃ¼ven vermeyen bir oyuncu. Sevemedim gitti. Ã‡ok mÃ¼cadele ediyor, koÅŸuyor fakat aynÄ± bal yapmayan arÄ± gibi.

Delgado ise sakatlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden atamamÄ±ÅŸ sanki. Korkak ve arzusuz oynuyor. Q7 den Ã§ok onu izledim, malesef sahada yoktu.

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Tabata bence bu yÄ±l siyah beyazlÄ±lara bekleneni verecek gibi.

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Taraftar her zaman olduÄŸu gibi dÃ¼n gecede muhteÅŸemdi. Vuvuzela da neymiÅŸ. UmarÄ±m Ã‡arÅŸÄ± Vuvuzelayada karÅŸÄ±dÄ±r.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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YÃ¶netimle ve Ã¶zellikle baÅŸkanla taraftar barÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Camia birlik olmuÅŸ durumda. BaÅŸkan hatalarÄ±ndan ders Ã§Ä±karttÄ±. Fener ve Gs' nin atÄ±klarÄ±ndan yÄ±lllarca kadro kurdu veÂ sonuÃ§ ortada.

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BakalÄ±m Guti ne zaman gelecek. BeÅŸiktaÅŸ' da en rahat oyuncular yerli oyuncular. YabancÄ±lar diken Ã¼stÃ¼nde. Teknik heyet, bu kadrodan gideceleri biran Ã¶nce gÃ¶ndermeli ve kalanlarÄ± rahatlatmalÄ±dÄ±rlar.

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Yolun aÃ§Ä±k olsun BEÅžÄ°KTAÅž.