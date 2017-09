Kartal uçtu gitti

İlk maçta aldığı 2-0 lık sonucun ardından kara kartal, deplasmada da rakibini 4-0 yenerek gruplara kalmayı başardı.



Çıktığı 3 ön eleme maçtında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan kara kartal 17 gol ataraken, kalesinde sadece 1 gol gördü.



Karşılaşma boyuncu futbol malesef istenildiği ve beklenildiği gibi olmadı. Her ne kadar skor farklı olsada, Beşiktaş' ın ortaya koyduğu futbol beni tatmin etmedi. Gruplara kalmak güzel.



Allahtan Quraesma var. Onun futbol becerisi, onun zekiliği, onun öldürücü vuruşları son derece etkili ve güzel. İyiki varsın Quaresma.

Attığı gol yine milyonlarca kişinin ağzını açık bıraktı. Dün akşam maçı izlediğim yerde Fenerbahçeli'sinden Galatasaraylı'sına, Trabzonspor' undan, Bursalı'sına kadar herkes ona övgüler yağdırdı ve alkışladı. Bence hak ediyorda.



Defansda kara kartal bu sezon zorlanacak gibi gözüküyor. Orta sahada oynayan futbolcular defansa fazla yardımcı olmuyor. Sıkıntı bu tip takımlarla görülmesede, dün akşam rakibin 3-5 net gol pozisyonu vardı. 2 topu da direkten döndü Helsinki' nin. Kaleci Cenk genç ve çok yetenekli. O olmasa acaba dün akşam ne olurdu. Tebrikler Cenk.



Ernst' i uzun aradan sonra ilk defa beğendim. Necip' le oynamak hem kendisine hemde Necip' e yaramış. Necip ve Ernst' in bu uyumu umarız Schuster' in gözünden kaçmaz. Necip güzel futbolunu attığı gollede süslemeyi başardı. Mehmet Aurelio' nun gelmesi dengeleri umarım bozmaz. Zaponun takımda kalması gerçekten isabetli bir karar. Ama Ferrari için aynı şeyleri söylemek çok zor. Biran önce toparlanması gerek.



Guti gol atmasına rağmen sahada pek görünmedi. Halen takıma alışmış gibi gözükmüyor. Yeteneklerini biran önce takım için harcamaya başlamalıdır. Hilbert de çok etkili bir oyuncu değil. Sadece oynuyor riske girmiyor. Ama gir kardeşim. Senin arkanda Ekrem ve Toraman var. Ofansda artık bişeyler yapman gerek.



Bobo oyunda kaldığı süre içerisinde sahada gezindi durdu. Kafası nerelerde merak ediyorum. Forvet transferi yapılacak olması şimdiden performansını düşürmüş Bobo' nun.



Uefa Avrupa ligine 4 takımla başlamışken sadece Beşiktaş'ın kalması Türk futbolu adına çok üzücü oldu. Trabzonspor'a sözüm yok. Aslan gibi mücadele edip kendisinden çok daha güçlü bir rakibi elendiler. Ama Fenerbahçe'nin Paok'a, Galatasaray'ın da Karpaty'e elenmesi malesef utanç verici bir durum. Rakipleri kesinlikle güçlü rakipler değildirler. Camialarına geçmiş olsun diyor ve bir daha olmamasını temenni ediyorum.



Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu. Porto, CSKA Sofia ve Rapid Wien. Bizim için güzel bir grup oldu ve Beşiktaş'ın bu gruplardan çıkacak güçte olduğunu düşünüyorum. Başarılar Beşiktaş..