Kartal terse

Dinçer Oruçoğlu yazıyor

Beşiktaş taraftarı bilir, Beşiktaş tek forvetle hücumda çoğalamıyor ve pozisyon bulmakta zorlanıyordu. Biz de bunun ilacı olarak çift forvetli bir sistem tavsiye etmiştik. Hata etmişiz, Mustafa Hoca bugün takımı Nobre, Bobo ve Tello hücum üçlüsüyle sahaya çıkarak hepimizi şaşırttı. Biz de bu sefer Beşiktaş'tan ilerde basan çok fazla pozisyon bulabildiği bir maç çıkarmasını beklerken bir kez daha Beşiktaş'ın oyun kuracak oyuncu eksiğini hatırlamak zorunda kaldık.

Mustafa Hoca, Cisse ve Ernst' i orta sahanın ortasına yerleştirerek hücum organizasyonunu ileriye atılan uzun toplara bıraktı. Böyle olunca da ilk yarı Antep in Beşiktaş kalesinde yakaladığı yüzde yüz pozisyonları izlemeye daldık hepimiz.

Antep bu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı gol göremedik. İkinci yarı tarihi kural tekrar işledi Antep kaçırdığı pozisyonlar için üzülürken Beşiktaş biri haftalardır sorguladıgımız "bu kadar korner atan takım neden kornerden gol atamaz" eleştirimizi havada bırakırcasına olmak üzere Nobre' nin ayağından 2, Tello'nun muhteşem şut tekniğinden 1 gol atıp maçı 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonuç Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında mücadeleye devam ettiğini ve şampiyonluk heyecanımızın devam ettiğini müjdeliyor. Bu heyecanı seviyorum ama Beşiktaş bize ne zaman güzel futbol izletecek merak ediyorum.

Delgado takıma dönüp Cisse'yi maç izlemek için yanımıza alırsak olabilir mi ne dersiniz ?