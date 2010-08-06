Kartal tam gaz

Futbol güzel olunca rakip ne yapsın. Seyretmekte bir yere kadar. Önce Bobo, kaptığı topla gole giderken hop yerde. Rakip 10 kişi. Sonra Quaresma rakibi bakkala gönderirken hopp yine yerde ve 2. sarıdan rakip 9 kişi.



Rakibin eksik kalıp kalmaması inanıyorumki Beşiktaş' ı etkilemeyecekti. Aksine rakip 3-0 geriye düştüğünde 9 kişi ile savunmaya çekildir ki, fark daha da açılmasın diye.



İlk maçda oynanan vasat futbola noktayı Schuster koymuş gibi. Takıma iyi bir hava iyi bir doping vermiş. Hocayı takdir etmemek mümkün değil. Sihirbaz değil gerçek bir teknik adam. Ve en sevdiğim yönü Necip' i hem Beşiktaş' a kazandırdı, hem ona güven verdi hemde dün akşamın yıldızlarından biri yaptı. Genç Necip artık tecrübeli, ve ne yapmak istediğinden emin güzel futbolunu sahada gösteriyor. Bana göre Beşiktaş' ın geleceği. Umarım şımarmaz ve uzun süre Türk futboluna ve Beşiktaş' ımıza hizmet eder. Aferin Necip.



Futbol güzeldi dün gerçekten. Ama bunu güzel kılan en önemli faktör tabiki Quaresma idi. Q7 son gaz yola devam ediyor.. Bir futbolcunun ayağına top bu kadar mı yakışır. Ne yapacağını tahmin etmek imkansız. Bırakın rakibi bence takım arkadaşları bile halen onun oyununu çözmüş değillerdir. Attığı golü antreman maçında bile Türkiye' de atacak adam yok bana göre. Klasik olacak belki ama şapka çıkartmak lazım bu gole. Rakibi 9 kişi bıraktı, o müthiş golü attı ve birde asist yaptı. İlk maçta da bir penaltı yaptırmıştı. Eee daha ne yapsın.



Delgado,Toraman,Ernst ve Zapo çok çalıştı. Hakan kalede ise Beşiktaş' a gol atmak öyle kolay değil. Holosko attığı güzel golle, bende bu takımın bir parçasıyım dedirtti. Takım içinde sırıtan iki isim vardı dün. Üzülmez ve Erhan Güven. Ama futbol o kadar güzeldi ki belki maçı seyredenler bu ayrıntıyı göremediler bile.

İyi yolda kartal, eksiklikleri yok değil ama şuan en hazır takım. Tebrikler Beşiktaş..

