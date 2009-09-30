Kartal gol gol gol…..

Beşiktaş için bu sene her şey ters gidiyor.

Sanki geçen sene fazladan iltimas geçen futbol tanrısı bu sene ilahi adaletini gerçekleştiriyor.

H.Deniz Çekin yazıyor

Çok da soğuk olmayan bir Moskova akşamında daha 7. dakikada kalemizde gördüğümüz gol sonrası bunları düşündüm.

Sayın DENİZLİ’nin dediği gibi azıcık futbol şansıyla düzelecek kadar kolay görülmüyor iş.

Çünkü Beşiktaş’ın bu ligde oynamasının nedeni geçen sene ortaya koyduğu çok güzel futbol değil.

Onca puan kaybına rağmen rakiplerinin ha bire daha fazla puan kaybında ısrar etmeleri.

Bir de şimdi kalesinde sıkça gördüğü golleri, yani aslında gol olmasa da olabilecek golleri, bir şekilde atabilmiş olması.

Hatta geçen seneye göre daha derli toplu bile oynuyor takım. Bakmayın bilmem kaç dakikadır gol atamadığına, o yukarıdaki kuraldan kaynaklanıyor.

Bu düşünceler aklımdan geçerken şansız takımın en şanssızı Rüştü yine anlamsız bir gol yedi.

60. dakika dolarken bu gruptan UEFA Avrupa Ligine kalabilmek için tek rakibimiz olan CSKA karşısında iki farklı geriye düştük.

Uzatma dakikalarında gelen gol ise sonucu değiştirmese de hiç olmazsa gol orucunu sona erdirdi.

Şimdi ne yapmalı?

Bence bundan sonraki maçlarda ha bire Batuhan’a şans vermek lazım.

Belki şansına bir iki gol atar da genç ve yapılı falan diye iyi paraya bir Avrupa takımına gider.

En azından bu sene de ticari başarı ile yetiniriz.

Gerçi, “gücünü borçlarının büyüklüğünden alan yöneticiler böyle bir başarı ister mi?” sorusu da aklıma takılmıyor değil.

Olsun varsın. Benden söylemesi. Tutarsa “ben demiştim” diye hava atarım.