Kartal bebek 3,5 ay dayanabildi...

Bilecik’te, geçen 15 Haziran perşembe gecesi uzaklaştırma kararına rağmen eşi 35 yaşındaki Hüseyin Kartal tarafından bıçaklanan ve götürüldüğü hastanede ölen 8 aylık hamile 29 yaşındaki Melike Kartal’ın sezaryenle alınan erkek bebeği, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki ilk tedavisinden sonra ambulans helikopterle Isparta’ya sevk edildi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesine inen ambulans helikopterden alınan erkek bebek, buradan da kara ambulansıyla Özel Isparta Hastanesi’ne getirildi.

Özel Isparta Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisinde solunum cihazına bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan bebek, yaklaşık 3.5 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Bebeğin cenazesinin Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından halası tarafından teslim alındığı belirtildi.