Zaten deniz seviyesinden 420 metre yukarıdaydık...



Şöyle bir baktım...



Bir kolumda mühendis Özgen, diğerinde Önder...



Nefesim kesilir gibi oldu. Ama çıktım oraya...



Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi’nin zirvesine...



Evet işte bu fotoğraflar, bu coğrafyanın deniz seviyesinden en yüksek yapısında çekildi.



Altımızda muazzam bir İstanbul manzarası.



360 derece “kartal bakışı”...



Adalar birer kaya parçası gibi...



Gökdelenler birer küçük lego parçası...



Çamlıca’da İstanbul siluetini kirleten anten çöplüğünü temizlemek için yapılıyor bu kule.







2018 sonu bitiyor.



Yalnızca anten yüksekliği 165 metre.



Toplam yapı yüksekliği 387 metre...



Yani deniz seviyesinden 587 metre yüksekte bir yapı bu...



Dünyanın en yüksek yapılarından birisi...



Üstelik anteni de kulenin içinden çıkartıyorlar.



Ve tabii burada başından sonuna Türk mühendisler ve işçiler çalışıyor.



Dünyada ilk kez kullanılan bir teknikle anteni yerleştiriyorlar.



Yukarısı o kadar soğuk ki...







İşçiler ancak ateş yakarak nöbetleşe dayanabiliyorlar...



Zaten bu nedenle 1 ayda yalnızca 2 gün çalışabildikleri oluyormuş...



İşte o genç mühendislerin öyküsünü de bugünkü köşemde okuyacaksınız...