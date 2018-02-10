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    Kars'ta fuhuş operasyonu: 43 gözaltı

    İHA
    10.02.2018 - 09:31 | Son Güncelleme:

    Kars'ta fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Kars'ta fuhuş yapan, fuhşa aracılık ve yer temin eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ve yer temin eden 5 kişi, fuhuş yaptıkları tespit edilen 8'i yabancı uyruklu 13 kadın, bu kadınlarla fuhuş yaptığı tespit edilen 25 kişi olmak üzere toplam 43 kişi gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

    Karsta fuhuş operasyonu: 43 gözaltı

    Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 5 kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 1 kişi ise tutuklandı.
    Fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 8 kadın sınır dışı edilirken, gözaltına alınanların bir kısmının da Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Etiketler: fuhuş sitesi , fuhuş operasyonu , son dakika
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