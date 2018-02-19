Karsız kışa rağmen talep patladı!

Kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a günübirlik gelen tatilciler, pistlerde kızaklarıyla kayabilmek için akşam olmasını bekliyor. Gündüz yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu yoğunluktan dolayı pistlerde kayacak yer bulmakta zorluk çeken günübirlikçiler, kızaklarıyla pistlerde kayabilmek için akşam olmasını bekliyor. Akşamüstü kayak kayanların boşalttığı pistlere kızaklarıyla hücum eden günübirlikçiler, boş pistlerde kızakla kayma keyfini çıkartıyor. Özellikle çocuklar boş pistlere ilgi gösteriyor.



Özellikle pistlerin boş olduğu akşam saatlerinde kızaklarıyla kaymaya geldiklerini ifade eden vatandaşlar, “Bursa’dan iş çıkışı arkadaşlarla birlikte oteller bölgesine geldik. Akşamüstü pistler boş oluyor. Kayak kaymayı bilmediğimiz için kızaklarla boş pistlerde kaymanın keyfini çıkartıyoruz. Uludağ çok güzel” dediler.





KARTALKAYA'YA İLGİ YOĞUN

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'da da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Batı Karadeniz illerinden Bolu'da, kış mevsiminde beklenen kar yağışı gerçekleşmese de kar kalınlığının 88 santimetre ölçüldüğü Kartalkaya Kayak Merkezi'nde pistler, yapay kar makineleriyle destekleniyor. Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkez, bu hafta sonunda da yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.



Merkezde bulunan 2 bin yatak kapasiteli otel hafta sonunda yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Otellerin yapay kar üretimi ile desteklenen 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistte tatilciler, kayak ve snowboard keyfi yapıyor. Kayak merkezindeki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otellerin dolu olduğunu belirterek, "Pistlerimiz de dolmuş durumda. Günübirlik Kartalkaya'yı ziyaret eden tatilci sayısı da fazla. Yapay karlama ile tüm pistlerde bir metrenin üzerinde kar var. Tüm pistlerimiz açık." diye konuştu.



Rezervasyonlarının mart ayı sonuna kadar dolu olduğunu belirten Avcı, "Havaların soğumasıyla 24 saat yapay karlama makinelerini devreye alacağız. Zayıf olan yerlere özellikle kar yağdırıyoruz. Saatte yaklaşık iki makine ile 50 metreküp kar yapıyoruz. Dolayısıyla 24 saat çalıştırdığımız zaman tüm pistlerde kar, kayacak seviyeye geliyor." şeklinde konuştu. Tatil için Samsun'dan Kartalkaya'ya gelen Ebru Tören ise tatilin güzel geçtiğini belirterek, üç gündür kayak merkezinde bulunduklarını, ortamın çok güzel olduğunu söyledi.



ILGAZ'A TALEP BÜYÜK

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı da, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor. Hafta sonu tatili dolayısıyla Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak, keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor. Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle hafta sonları dağdaki yoğunluğun arttığını ifade etti.



Güzel bir sezon geçirdiklerini aktaran Akkaya, "Sömestir bitmesine rağmen yoğunluk devam ediyor. Çevre illerden akın akın insanlar buraya geliyor. Özellikle günübirlik ziyaretçiler hafta sonları buraya akın ediyor." dedi. Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğunu belirten Akkaya, "Birçok yerde kar olmamasına rağmen Ilgaz'da kar yoğunluğu oldukça iyi. Geçtiğimiz günlerde 20 santimetre daha kar yağdı. Bunu bilen kayakseverler Ilgaz'a hafta sonunu değerlendirmek için geliyor." diye konuştu. Bölgeye gelen ziyaretçilerin hem piknik yaptığını hem de doğal güzellikler içinde eğlenceli bir hafta sonu geçirdiğini anlatan Akkaya, kış sporlarını sevenleri Ilgaz'a beklediklerini sözlerine ekledi.



İbrahim Bayram da her yıl Ilgaz Dağı'na tatil için geldiklerini ifade etti. Yoğunluğun oldukça fazla olduğunu belirten Bayram, "Arkadaşlarla birlikte her yıl organize yapıp geliyoruz. Bu yıl 20 kişi falan varız. Üç gün boyunca Ilgaz'da kayak yapacağız." dedi. Ilgaz'ın çok çeşitli olanaklar sunduğunu dile getiren Bayram, "Kayak yapmayı bilmeyenler kızakla kayabiliyor. Akşamları ise festival havasında geçiyor. Eğlence, müzik yapılıyor. Burası insanlara sadece kayak imkanı sunmuyor, dinlenmek için de güzel bir yer." ifadelerini kullandı.



PALANDÖKEN'E İRANLI TURİST AKINI

Öte yandan Palandöken Kayak Merkezi’nde otellerdeki doluluk oranı, İranlı turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle yüzde 90’lara ulaştı. Gündüz kayak yapan, geceleri de otellerin diskolarında eğlenen İranlı turistler, tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezi Palandöken’e İran’dan tatile gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Palandöken’e uçak, otobüs ya da özel araçları ile gruplar halinde gelen İranlılar’ın çoğunluğu Türkçe bildikleri için yabancılık çekmiyor.

9 yıldır her kış tatilde Palandöken’e geldiklerini söyleyen İranlı Şina Tului, "Biz 60 kişi geldik. Palandöken’i çok seviyoruz. Pistler ve tesisler mükemmel. Palandöken’deki otellerin çoğu İranlılar’la dolu. Burada kendimizi hiç yabancı gibi görmüyoruz. Gün boyu kayak ya da snowboard yapıyoruz. Işıklandırılmış pistler sayesinde gece de kayak yapabiliyoruz. Her şey çok güzel. Mart ayında kutlanan nevruz için daha şimdiden yerimizi ayırdık" diye konuştu. İranlılar, geceleri de kaldıkları otel önlerinde düzenlenen gece kayağı gösterisi ve eğlenceye eşlik ederek gönüllerince eğleniyor. Palandöken’de en çok İranlı turist bulunduğunu belirten Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber, "Bir zamanlar Palandöken’i ikinci adresleri yapan Ruslar’ın yerini İranlılar aldı" dedi.



KIŞ TURİZMİNE DOĞU EKSPRESİ DOPİNGİ

Kars'ta ise kış turizmine Doğu Ekspresi dopingi yaşanıyor. Ankara-Kars arasında sefer yapan ve kış aylarında rağbet gören Doğu Ekspresi treni ile Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.



Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi, yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından yolcularını Kars'a ulaştırıyor. Ankara ile Kars arasında sefer yapan ve son günlerde ilginin giderek arttığı Doğu Ekspresi ile bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, turizmi canlandırdığı gibi Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluğa neden oldu. Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi organizasyonunun bölgedeki turizm destinasyonlarının tanınmasına büyük katkı sağladığını, Kars'ta turizmin altın yılını yaşadığını söyledi. Doğu Ekspresi ile basında ve sosyal medyada Kars'ın tanıtımının yapılarak turizme büyük ivme kazandırıldığını vurgulayan Taş, "Kars'ın tarihi yerleri Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü ve en önemlisi Sarıkamış ilçesinin turizm potansiyeli değerlenmeye başladı. Kayak merkezinde büyük bir yoğunluk var. Bu sene tahmin edilenin çok üzerinde turist gelmeye başladı." dedi.



'TESİSLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ LAZIM'



Yapılacak düzenlemelerin önümüzdeki yıllara ve yoğunluğa göre planlanması gerektiğini belirten Taş, şunları kaydetti:



"Bu bağlamda önümüzdeki süreçte bu doluluğun üç katını düşünerek birçok konuyu içeren projeyi ilgili arkadaşlarımıza ilettik. Özellikle kayak merkezi bu yoğunluğu kaldırmıyor. Onun için konaklama, mekanik tesisler, pistler ve çevre düzenlemesi gibi konuların yeniden gözden geçirilmesi lazım. Doğu Ekspresi bundan sonra da etkisini sürdürecektir. Bizlere düşen görev, gelen misafirleri iyi ağırlamak ve bölgenin turizm destinasyonlarını iyi tanıtmak. Dernek olarak bölgede turizmin 12 ay sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ilgili bakanlıklara projeler sunduk. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte kışın olduğu gibi yazın da doğa, dağcılık, spor ve yayla turizmi ile canlılığımız devam edecek."



Kayak hocalarından Mehmet Enis de Doğu Ekspresi sayesinde Kars'ta turist sayısında "patlama yaşandığını" söyledi. "Doğu Ekspresi, Kars ve Sarıkamış turizmini tetikledi." diyen Enis, "Gördüğünüz gibi kayak merkezinde insanlar cıvıl cıvıl. Herkes bu trenle bölgeye akın ediyor. Bu da bize büyük bir güç kattı. Bundan sonra kayak merkezimizde yeni tesisler yapılması lazım." şeklinde konuştu. Kayakseverlerden Berna Türker de Kars'ın gelişmesi ve Doğu Ekspresi sayesinde bölgenin hareketli bir dönem geçirdiğini ifade etti.

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