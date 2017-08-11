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    ‘Karşılıklı suçlamalar bizi bir yere götürmez’

    İHA
    11 Ağustos 2017 - 12:43Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 12:43

    AB Gıda Güvenliği Şefi Andriukaitis, yumurtalara bulaşan zehirli böcek ilacı fipronilden dolayı birbirlerini suçlayan AB ülkelerine, suçlamaların sonlanması çağrısında bulundu. Andriukaitis, AB bakanlarının acilen toplanmaları gerektiğini bildirdi.

    AVRUPA’ya özellikle Hollanda’dan ihraç edilen yumurtaların AB tarafından gıda endüstrisinde kullanılması yasaklanan böcek ilacı içerdiği tespit edilmişti. Belçika ve Hollanda makamları, yumurtaların böcek ilacı içerdiği bilgisiyle ilgili birbirlerini suçlamaya başlamıştı.

    Bunun üzerine Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Şefi Vytenis Andriukaitis, “Karşılıklı suçlamalar bizi hiç bir yere götürmeyecek; ben bunu durdurmak istiyorum. Bu konuda önceliklerimiz durumu kontrol altına almak, bilgi toplamak, sistemimizi geliştirmek ve suç faaliyetlerini önlemek için edindiğimiz analizlere ve aldığımız derslere odaklanmak” dedi.

    Etiketler: fipronil , AB , Vytenis Andriukaitis
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