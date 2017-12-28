Çavuşoğlu, Hürriyet’e şunları söyledi:

HALLOLMASI İYİ OLDU

“Bu işin hallolması iyi oldu. Gereksiz bir sorundu. Zaten olgun bir tavır değildi. Vatandaşın cezalandırılmasının ne anlamı var? O zaman ABD vize ile ilgili askı kararı aldığı için biz de karşılık vermiştik. Amerikalılar bize ‘Normalleşelim’ dediler, biz de aynı şeyi düşündüğümüzü söyledik. NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmede bunu net bir şekilde ifade ettiler. İki ülke arasında kurulan komisyonun çalışmalarının hızlandırılması gündeme geldi. Çalışma grubunda iki ülkeden Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıklarından yetkililer var. Görüşmeler yapıldı ve bu karar çıktı. Ancak ABD bu tür konulardan sonra yaptığı açıklamalarda iki ülkenin de kamuoylarına yanlış bilgi veriyor. Bahsettikleri garantiyi bir hukuk devletinde kim nasıl verebilir? Görüşmelerde de bunu açık bir biçimde söyledik. Kendilerine sorduk; siz bize garanti verebilir misiniz diye... ‘Hayır’ dediler. O zaman biz size nasıl garanti verelim diye sorduk. Bu tür açıklamalar doğru değil. Yargı süreci istişare ile işlemez. Anlaştığımız konu şu, iki ülke arasında bir çalışma grubu var. Böyle bir durumda ilgili kurumlar birbirlerine bilgi verecek. ‘Senin şu çalışanın şöyle bir suç işledi’ diye karşılıklı bilgi verilecek. Bilgi vermek ayrı, yargı sürecinin olup olmayacağına dair istişarede bulunmak ayrı. Yargı sürecinin olup olmayacağına dair istişare diye bir şey söz konusu olabilir mi? Hukuk devletinde olmaz. Alınan ortak karar karşılıklı bilgi paylaşımı, izin almak değil. Üstelik bu karşılıklı olacak. Bu izin almak değildir, istişare değildir. Netice itibariyle tabii ki kararı memnuniyetle karşıladık.”