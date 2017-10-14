Kars’a yeni okul

Özel bir uçakla Kars’a gelen iş adamı Ümit Kalko ve beraberindeki 150 iş adamı Kars’a Kalesi'ne çıkarak burada sabah kahvaltısı yaptı. Kars Kalesi’nde gazetecilere açıklamada bulunan Ümit Kalko, Kars’a, çok güzel bir okul kazandıracaklarını belirtti. Kalko, meslek sahibi olduktan sonra çok yoğun bir çalışmaya girdiklerini, yaşının genç olmasına rağmen yaşanmışlığının çok fazla olduğunu söyledi.

Türkiye’nin sayılı okul zincirlerinden birisinin sahibi olduğunu belirten Ümit Kalko, “Çok büyük mücadelelerle şu anda Türkiye’nin sayılı okul zincirlerinden birine sahip oldum. Tabi insanların beli bir maddi imkânı, gücü olduktan sonra her durumu müsait olan kişinin mutlaka ve mutlaka memleketine sahip çıkması gerekiyor. Memleketindeki eksiklikleri kendi imkanları çerçevesinde gidermeye çalışması gerekiyor” dedi.

“BİZ ASLINDA VATANIMIZA BORCUMUZU ÖDÜYORUZ”

‘Okul bağışladı’ kelimesini kendisinin şık bulmadığını söyleyen Kalko, “Bağış kelimesi biraz bana büyük bir kelime geliyor. Benim yapamayacağım şey gibi geliyor. Biz aslında vatanımıza borcumuzu ödüyoruz. Bir şey bağışlamıyoruz. Bu bağlamda Kars’taki birçok iş adamımızın da burada destek olduğunu görmek, bundan sonra destek olacaklara da öncülük edilmesi açısından büyük bir fırsat. Kars kamuoyuna, Karslı iş adamlarına, siyasilere, bürokratlara da nacizhane önerim ve tavsiyem bu. Gelin her sene Kars’ta 100 tane köy okulunu yenileyelim. Böyle yaparsak birkaç yıl içerisinde Kars’ın yenilenmemiş, dokunulmamış köy okulu kalmamış olur” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK OKUL ZİNCİRLERİNDEN BİRİSİ OLAN MEKTEBİM'İ KARS’A KAZANDIRACAĞIM”

2018 veya 2019 yılları arasında Türkiye’nin en büyük okul zincirlerinden birisi olan Mektebim okullarını Kars’a kazandıracağının altını çizen iş adamı Ümit Kalko, “Biz burada bir kıvılcım ateşlediğimizi düşünüyoruz. Kars merkeze 24 derslikli bir Anadolu Lisesi yapıyoruz. Köyüm olan Kağızman’ın Karabağ köyüne bir köy ilkokulu ve öğretmenlere lojman yapıyoruz. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü bir köyde öğretmenler köy halkıyla beraber aynı yerde yaşadığı zaman mutlaka o köye artı katkıları oluyor. Biz bu sene Kars’ta merkezi bir okul, köyümüzde bir okul ve öğretmen lojmanı yatırımlarımıza, desteklerimize başlayacağız. İnşallah kısa bir süre sonra, bir sene sonra en geç Türkiye’nin en büyük okul zincirlerinden birisi olan Mektebim'i de Kars’a kazandıracağım. Gerekli arsamızı satın aldık şu anda, Kars’ta da 2018 ya da 2019 yılları arasında Mektebin Kampüsünü açmış olacağız. Daha büyük projelerimizde olacak, daha büyük yatırımlarımızda olacak Kars’a, hatta ülke çapında ses getirecek bazı projelerim var. Ama onlar olgunlaştıktan sonra sizlerle paylaşacağım” dedi.

Kars’a okul yapmasına vesile olanları da unutmayan Ümit Kalko, daha sonra özetle şunları söyledi:

“Yapacağımız bu okul yatırımına vesile olan Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, Kars milletvekillerimizden başta Selahattin Beyribey olmak üzere tüm vekillerimize Kars Belediye Başkanımız Murtaza Karaçanta’ya Kars Valimizi Rahmi Doğan’a, tüm Karslı hemşehrilerime çok teşekkür ederim.”

Ümit Kalko ve beraberindeki yaklaşık 150 iş adamı Kars Kalesi’nde birlikte kahvaltı yaptı. Kalko ve beraberindekiler, daha sonra sırasıyla Ani Ören Yeri ile Çıldır Gölü’nü gezmek için il merkezinden ayrıldı. Geceyi Kars’ta geçirecek olan Kalko ve beraberindekiler 15 Ekim'de Kars’ta yapacağı okulun temel atma törenine katılacak.