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    Kars eksi 15’i gördü... Araçlara 'halılı' önlem...

    İHA
    04.01.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

    Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye ve kilimle önlem aldı.

    Son günlerin en sıcak kışını yaşayan Karslıların sevinçleri kısa sürdü. Kışın en sert günlerinde bahar havası yaşanan kentte, soğuk hava yeniden yüzünü gösterdi.

    Kars eksi 15’i gördü... Araçlara halılı önlem...Hava sıcaklığı akşam saat 21.00’de eksi 9’u gösterirken, sabah erken saatlerinde ise hava sıcaklığı eksi 15’i gördü. Özellikle sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar ise gece araçlarını soğuktan korumak için halı, kilim, battaniye, branda ne bulduysa araçlarının üzerine örttü. Vatandaşların araçlarının üzerini örtmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

    Kars eksi 15’i gördü... Araçlara halılı önlem...Soğuk havanının yeniden etkili olduğu kentte iş yerlerinin camları buz tuttu, evlerin suları dondu. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde eksi 9 dereceyi bulduğu Kars’ta, sabah ise hava sıcaklığı eksi 15 derece ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

    Kars eksi 15’i gördü... Araçlara halılı önlem...

    Kars eksi 15’i gördü... Araçlara halılı önlem...

    Etiketler: kış
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