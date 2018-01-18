Karneler saat kaçta verilecek?

Karnelerin ne zaman ve saat kaçta verileceğini merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Eğitim öğretim yılının ilk yarısını alacakları karneler ile tamamlayacak olan öğrenciler, yeni döneme daha diri başlamak için hazırlıklarını sürdürecek. Peki, karneler ne zaman saat kaçta verilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler



KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK ?

Karneler ne zaman ve saat kaçta verilecek sorusuna cevap arayan öğrenciler, okula gelip karnelerini alacakları tarihi araştırdı. 19 Ocak Cuma günü verilecek olan karne ve başarı belgeleri (Takdir, teşekkür, onur belgesi) sabah gerçekleştirilecek küçük bir törenin ardından öğrencilere dağıtılacak. İkili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler 9-11, öğlenci öğrenciler ise 10-12 arasında karne ve belgelerini alacak.

"KÖTÜ KARNE BİZİMDİR"

Edirne merkezde bulunan ve çoğunluğunu dezavantajlı öğrenci grubunun oluşturduğu Meriç İlkokulu bünyesinde kurulan müzik sınıfı açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Orhan Erdem, 19 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak olan yarı yıl tatili öncesi, öğretmen ve idarecilere seslendi.

Erdem, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak başta Bakanımız tüm ekibi olarak tatilin çocuklara dinlenmeye vesile olmasını, tiyatro, sinema, sportif faaliyetlerine zaman ayırmasını, aileleriyle birlikte daha çok vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. O bakımdan da öğretmenlerimizden, idarecilerimizden ödev vermemelerini rica ediyoruz. Çünkü uzun bir süre eğitim süremiz var. Bunları normal ders saatleri içerisinde, eğitim öğretim faaliyetlerinin saatleri içinde götürülmesini arzu ediyoruz. Çocuklarımız inşallah kitaplarını okurlar. Yeni döneme daha hazırlıklı daha dinlenmiş olarak başlarlar. Tekrar tekrar çok, ‘çok’ demem de yanlış hiç ödev verilmemesini arzu ediyoruz" dedi.

"KÖTÜ KARNE ÇOCUĞUN DEĞİL, BİZİMDİR"

Erdem, yarıyıl tatili öncesi ders notlarının düşük olması nedeniyle velileri de öğrencilerin üzerine gitmemesi konusunda uyararak, "Biz hep şunu diyoruz, ‘kötü karne çocuğun değil, başta bizim, öğretmenimizin ve velinindir. Çocuğun kötü karnesi olmaz. Biz burada hatamızı bulup, ne daha ek ders vermemiz gerekiyor, ne yönde katkı vermemiz gerekiyor, böyle bakmamız lazım. Velilerimiz hiçbir çocuğun karnesi ile ilgili onu rahatsız etmemesi, üzerine gitmemesini arzu ederiz. Tekrar tekrar ediyorum, kötü karnenin sebebi bizizdir, öğretmenidir, velisidir. Hep beraber sorumluluğumuzun bilincinde bunu çözmemiz gerekir" diye konuştu.