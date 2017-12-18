15 tatil ne zaman? Sömestr tatili için kaç gün kaldı?

Sömestr (15 tatil) için araştırmalar günler öncesinden başladı. Eylül ayında dersler, ödevler ve sınavlarla geçecek olan zor bir dönemin başlangıcını yapan öğrenciler ve veliler, '15 tatile kaç gün kaldı? Sömestr ne zaman?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullara gönderdiği 15 tatil takvimi!

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini tüm okullara bildirmişti. MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, 15 tatil zili ocak ayının son haftasında çalacak. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen dersler, ödevler ve sınavlarla geçen sürece kısa bir süreliğine ara verecek.

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

NAKİL İŞLEMLERİ E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde kayıtlı yaklaşık 17,5 milyon öğrenci eğitim görüyor.

Veliler, bugüne kadar il içi, il dışı nakil için okul idarelerine bizzat dilekçe verirken, artık e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Okul idarelerine nakil için yıllık ortalama 2 milyon talep gelirken, velilerin işlemlerini kolaylaştıracak uygulamayla okul değişikliği yapmak isteyen veliler, bugünden itibaren artık okul müdürlüklerine bizzat gitmek zorunda kalmayacak. Nakil başvuruları, e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden internet aracılığıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt edebilecek.

Öte yandan, nakil başvuru süreçleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin internet sayfası, Mobil e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması veya e-Devlet kapısı üzerinden takip edilecek.

45 BİN DERSLİĞE DAHA İHTİYAÇ VAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2019 yılı sonuna kadar ikili eğitimin kaldırılması için Türkiye genelinde 58 bin 762 ek derslik ihtiyacı bulunuyor. Toplam derslik ihtiyacının 57 bin 132'si temel eğitimde, bin 630'u ise ortaöğretimde.

Derslik ihtiyacının yüzde 80'i Türkiye'deki 15 ilde tespit edildi. Bu illerdeki toplam derslik ihtiyacı ise 46 bin 524 olarak belirlendi. Bu iller arasında ilk sırayı 17 bin 904 derslik ihtiyacı bulunan İstanbul aldı.

İstanbul'u, 4 bin 181 derslik ihtiyacıyla Şanlıurfa, 3 bin 379 derslik ihtiyacıyla Ankara, 3 bin 265 derslik ihtiyacıyla Diyarbakır, 3 bin 236 derslik ihtiyacıyla Gaziantep, 2 bin 523 derslik ihtiyacıyla Bursa, 2 bin 225 derslik ihtiyacıyla Adana, 2 bin 79 derslik ihtiyacıyla İzmir, bin 549 derslik ihtiyacıyla Mersin, 1.322 derslik ihtiyacıyla Van, 1.048 derslik ihtiyacıyla Konya, 1.024 derslik ihtiyacıyla Antalya, 995 derslik ihtiyacıyla Batman, 932 derslik ihtiyacıyla Tekirdağ ve 862 derslik ihtiyacıyla Mardin izledi.

MEB verilerine göre, ikili eğitime son verilmesi için ihtiyaç duyulan illerdeki yatırımlar kapsamında 45 bin 306 dersliğin yapımı sürüyor. Dersliklerden 10 bin 172'si lise, 35 bin 134'ü temel eğitim kademelerine ait. Derslik yapımlarının 2019 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.