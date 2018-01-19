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    Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Karne tek başına başarı göstergesi değil

    Hürriyet Eğitim
    19.01.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

    Karnelerin dağıtılıp yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Müsteşar Yusuf Tekin, birer mesaj yayınladı. Bakan Yılmaz, velilere yönelik, Unutmamalıyız ki karne tek başına başarı göstergesi değil. Öğrencilerimizin davranış, tutum, şahsiyet ve zekâlarının bir göstergesi olmayan karneler sadece dönem boyunca derslerde gösterdikleri başarının neticesidir” mesajını verdi. Müsteşar Tekin ise ailelere, çocuklarıyla birlikte zaman geçirmelerini önerdi.

    Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen bugün yarıyıl tatiline çıkıyor. Karnelerin dağıtılması nedeniyle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Müsteşar Yusuf Tekin birer mesaj yayınladı. Velilere seslenen Bakan Yılmaz, karnenin tek başına başarı göstergesi olmadığının altını çizerek şunları söyledi:
    “2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıyla yarıyıl tatiline giren ve karne alma sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor, öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olan eğitim, insanı değerli kılar ve toplumu yüceltir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bireyin temel hakkı olan eğitimden en üst seviyede faydalanması için eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedefliyor, bu bilinçle çalışmalarımıza yön veriyoruz.

    18 milyon öğrenci karne alıyor18 milyon öğrenci karne alıyor

    HER ÖĞRENCİMİZ BİR DEĞERDİR
    Her bir öğrencimiz bizim için ayrı bir değerdir. Büyük bir özveriyle yetiştirilen öğrencilerimizi geleceğimizin teminatı olarak görüyor, yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Evlatlarımızın derslerinde başarılı bir öğrenci olabilmeleri kadar iyi insan olabilmeleri, evrensel değerlere açık, millî ve manevi değerleri benimsemiş bireyler olarak yetişmelerini de son derece önemsiyoruz. 

    VELİLERE: BAŞARI, KARNE NOTUNDAN İBARET DEĞİL
    Kıymetli velilerimiz; okullarımızda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli olabilmesi, öğrenci, öğretmen ve velilerimizin eğitim öğretim yılı boyunca işbirliği içerisinde olmasına bağlı. İyi bir eğitim öğretim ortamının sağlanması ve eğitimde başarının arttırılması adına veli, okul ve öğretmen iletişimi çok önemli. Sizlerin öğrencilerimizin eğitimlerine gösterdiğiniz ilgi ve alaka, onlarla birlikte geçireceğiniz zaman, onlara göstereceğiniz anlayış, vereceğiniz sevgi ve her daim yanlarında olduğunuzu hissettirmeniz çocuklarımızın başarılarını arttıracak ve yarınlara emin adımlarla yürümelerinde etkin rol oynayacak. Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeliyiz. Unutmamalıyız ki karne tek başına başarı göstergesi değildir. Öğrencilerimizin davranış, tutum, şahsiyet ve zekâlarının bir göstergesi olmayan karneler sadece dönem boyunca derslerde gösterdikleri başarının neticesidir.

    ÖĞRETMENLERE MESAJ: TÜM ÇALIŞMALARINIZI DESTEKLİYORUM
    Değerli öğretmenlerimiz; büyük bir azimle gayret göstererek nesillerimizi yetiştirmek adına özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmaları yürekten destekliyorum. Daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için, nesillerimizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için çıktığımız eğitim öğretim yolunda hep birlikte çalışacağız. 

    ÖĞRENCİLERE: TATİLDE DİNLENİN
    Sevgili öğrencilerimiz; bu ülkenin yarınları sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olarak yetişeceksiniz. Mukaddesatımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi sizler koruyacak, ülkemizi güçlü yarınlara sizler taşıyacaksınız. Okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olarak yetişmeniz, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemenizi ve başarmanızı sağlayacak. Hiçbir başarı tesadüf değildir, başarı; isteğin, azmin ve gayretin neticesidir. Tatilde dinlenmenizi, bulunduğunuz şehirlerdeki tarihi mekânları, müzeleri, kütüphaneleri gezmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmenizi, sportif, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere katılmanızı ve kitap okumanızı öneriyorum. Kitap okumak size yol gösterecek, iç dünyanızı zenginleştirecek ve yarınlara umutla bakmanızı sağlayacak. Tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmeniz  temennilerimle iyi tatiller diliyorum.”

    Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Karne tek başına başarı göstergesi değil

    TEKİN: KARNE HEDİYESİ SOSYAL ETKİNLİKLER OLSUN
    MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugün öğretmenlere ve karne alan öğrencilere iyi tatiller diledi. Ailelere, çocuklarıyla birlikte zaman geçirmelerini öneren Tekin, karne hediyesi olarak birlikte; sinemaya, tiyatroya, konsere ya da maça gitmeyi hediye etmelerini söyledi. İşte Yusuf Tekin’in, Twitter üzerinden yazdıkları:
    “Bugün bir dönemlik yoğun çalışma sürecinden sonra iki haftalık tatilimiz başlıyor. Unutmayalım bu tatil hepimiz için bir fırsat. Biz ebeveynler için çocuklarımızla nitelikli zaman geçirebilmek için bir fırsat. Öğrencilerimiz için ebeveynleriyle birlikte zaman geçirmek için bir fırsat. Gelin hep beraber bu tatilde çocuklarımıza birlikte sohbet etmeyi, oyun oynamayı, gezmeyi; sinemaya, tiyatroya, konsere, maça gitmeyi hediye edelim. Bu vesileyle bütün çalışma arkadaşım öğretmenlerime de bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

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