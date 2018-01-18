Karne mesajı: Başarının ya da başarısızlığın göstergesi değil

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci döneminin yarın sona ermesi nedeniyle öğrencilere önerilerde bulundu. Yoğun bir eğitim öğretim dönemini tamamlayarak tatile hazırlanıldığını belirten Güngör, şunları söyledi:

"Karnelerinizi alacak, bir dönemin çalışmalarının ilk sonuçlarını göreceksiniz. Karne notları ne başarının ne de başarısızlığın biricik göstergesidir. Öğrenme sürecindeki eksiklerimizi ve öğrenme biçimlerimizi gözden geçirme fırsatıdır. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler olarak, karnelerimizden kaba bir başarı ya da başarısızlık sonucu çıkarmaktan öte, kendine yetebilen toplumsal duyarlılıkları gelişmiş, değerlerini günlük hayatına yansıtabilen kişilikler inşa edebilmeyi hedeflemeliyiz. Unutmayalım ki, bilgi eksikliğinin telafisi mümkün ama kişilik inşasının eksikliğinin telafisi kolay değil.

TATİLİ NASIL DEĞERLENDİRECEĞİNİZİ KENDİNİZ KEŞFEDİN

Tatili, kendinizi geliştirmek için nasıl değerlendirmeniz gerektiğini sizler keşfetmelisiniz. Zamanınızı değerlendirmeyi keşfederken, kendinizi keşfetmeye yönelik bir adım da atmış olacaksınız. Günlük hayatımızın yoğun teknolojik kuşatmışlığından ve psikolojik baskılarından uzaklaşarak zamanınızın sahibi olabilmeyi, her bir saniyesini kendinizin kullanabilmesini başarmak çok değerli bir tecrübe olacaktır. Dinlenmek; çevrenize, kentinize, mahallenize, sokağınıza yönelik ilgi ve merakınızı nitelikli biçimde dolduracak hobiler, meşguliyetler edinmek tatilinizin verimliliğini yükseltecektir. Kendiniz ve çevrenizle uyumlu ve barışık kişiliğinizi inşa edebileceğiniz bir fırsata dönüştürülen tatilin, ders başarısını da olumlu etkileyeceğini unutmayın."