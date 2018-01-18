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    Karne heyecanı için geri sayım başladı

    AA
    18.01.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

     Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, 19 Ocak’ta karnelerini alacak. İkinci eğitim dönemi ise, 5 Şubat’ta başlayacak. Öğrenciler, iki hafta boyunca dinlenme fırsatı bulacak. 

    Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci 19 Ocak’ta karne alacak olmanın heyecanını yaşıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 19 Ocak’ta sona eriyor.     

     

    Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, ortaöğretimde 5 milyon 849 bin 970 olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci yarın karne alacak. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından iki hafta dinlenme fırsatı yakalayacak.     

    Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 66 bin 68 öğretmen de yarıyıl tatilinde yorgunluklarını atma imkanı bulacak.     

    2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3.5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.     

    İKİNCİ DÖNEM SINAV ZAMANI

    Bu yıl ilk defa uygulanacak merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) da 3 Haziran'da yapılacak.     

    Yükseköğretim Kurulu’nca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 23 Haziran'da, 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu

    Etiketler: MEB , birinci dönem , yarıyıl tatili , takdir belgesi , takdir teşekkür
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