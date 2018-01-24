Karne hediyeleri ‘beş yıldızlı’ tatil

Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ‘Okul Birincilerine Tatil İyi Gelecek’ projesi çerçevesinde, 2017-2018 öğretim yılının birinci döneminde ortaokul ve lise birincisi 768 öğrenciye, aileleriyle beş yıldız otellerde tatil imkânı tanındı.

Antalya merkez ve ilçelerindeki okul birincileri, her yıl milyonlarca turistin ağırlandığı Belek Turizm Merkezi'ndeki otellerde tatil yapmanın tadını çıkarıyor. Aileleriyle üç günlük tatile çıkan öğrenciler, otellerin sosyal etkinliklerine katılıyor, havuzda yüzüyor, salonlarda spor yapıyor.

“DERSİ DİNLEYEREK BAŞARILI OLDUM”

Başarısıyla tatil kazanan ortaokul öğrencisi Kadriye Soydan, Antalya'da daha önce hiç tatile gitmediğini belirterek, dersi dinleyerek başarılı olduğunu anlattı.

"Tatil sürpriz oldu, çok şaşırdım. 'Ben mi, emin misiniz' dedim. Ailem de çok mutlu oldu, tatilde güzel vakit geçiriyoruz" diyen Soydan, ailesine hem birincilik hem tatil ödülü getirdiğini söyledi.

Öğrencinin annesi Serpil Soydan ise tatili duyunca şaşırdıklarını belirterek, şampiyonların tatille ağırlanmasının anlamlı ve motive edici olduğunu anlattı.

“BAŞARININ SIRRI DERSTEN SONRA TEKRAR YAPMAK”

Atatürk Ortaokulu öğrencisi Aleyna Öğünç, başarının sırrının çok çalışmak değil, dersten sonra tekrar yapmak olduğunu vurguladı. Test çözdüğünü ve farklı soru tiplerine baktığını söyleyen Öğünç, "Başarmak için kesinlikle çalışmak gerekiyor. Planlı çalışmak cidden başarı getiriyor. Tatil sürpriz oldu, ilk kez böyle bir ödül kazandım. Planımızda sömestrde tatil yapmayacaktık ama güzel oldu" dedi.

İKİ ÖDÜL BİRDEN

Öğrencinin annesi Türkçe öğretmeni Alime Ağünç de planlı çalışmanın her zaman başarı getireceğine dikkati çekerek, çalışmaları zamana yaymak, disiplinli olmak gerektiğini anlattı. Kızının başarısıyla gurur duyduğunu belirten Öğünç, "Bize iki ödülü birden verdi. Hem okul birincisi oldu hem de bizi tatile götürdü" diye konuştu.

Baba Üzeyir Öğünç ise kızının başarısıyla kendilerini de ödüllendirdiğini, enerjisi yüksek bir ortamda tatil yaptıklarını anlattı.

"TATİL HER ŞEYİ YENİDEN BAŞLATIYOR"

Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Yıldırım da çok çalışmaktan yorulduğunu, ailesiyle tatilde stres attığını belirtti.

Göynük Ortaokulu 8’nci sınıf öğrencisi Merve Saz da ilk kez okul birincisi olduğunu, tatili duyunca şaşırdığını dile getirerek daha çok çalışarak başarısını sürdüreceğini söyledi. Öğrencinin annesi Şükraz Saz ise tatilin sürpriz olduğunu vurgulayarak, "Kızımın birinci olacağını duyunca ona hediye almayı düşünüyorduk. O bizden önce davrandı, tatile getirdi" dedi.

Otelin genel müdürü Ramazan Üçdan ise çocukların başarılı olmasının önemli olduğunu belirterek, "Okullarında birinci olan öğrencilerimizi ağırladık. Tatilin çocuklar üzerinde önemli bir etkisi olur. Başarılı çocuklara kitap hediye edilirdi, artık tatil hediye edilmesi motive edici. Tatil her şeyi yeniden başlatıyor, bütün yorgunlukları siliyor" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Türkiye'de bir ilk olan tatil projesinin dördüncüsünü gerçekleştirmekten duyduğu mutluğu belirtti.