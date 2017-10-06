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    Karlov suikasti Batman oyununa girdi

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    06.10.2017 - 14:40 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın geçen yıl suikaste kurban giden Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un vurulmuş halde yerde yattığı görüntünün “Batman-The Enemy Within” (Batman-İçerdeki Düşman) adlı bilgisayar oyununda yer aldığı ortaya çıktı.

    Oyunda Karlov suikastı fotoğrafının kullanıldığı ilk olarak “Bro Team Pill” isimli Twitter kullanıcısı tarafından fark edilerek paylaşıldı. Rusya’da binlerce sosyal medya kullanıcısı olaya tepki gösterdi. Karlov'un cesedinin fotoğrafı, oyunda bir bankayı soyan saldırganların öldürdüğü görevli olarak kullanılmış. Kapısı açık kasanın önünde vurulmuş şekilde yerde yatan Karlov görülüyor.

    Karlov suikasti Batman oyununa girdi

    DAĞITIMCISI WARNER BROS

    Bilgisayar oyununun yapımcısı, merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan Telltale şirketi. Dağıtımcı şirket ise ünlü Warner Bros. Rus Büyükelçi Andrey Karlov, Mevlüt Mert Altıntaş adlı polis memuru tarafından 19 Aralık 2016’da Ankara’da öldürülmüştü. 

    Etiketler: karlov , batman , oyun , suikast , rus elçi , Andrey Karlov
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