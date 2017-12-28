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    Karlov cinayetiyle ilgili flaş gelişme

    AA
    28.12.2017 - 21:27 | Son Güncelleme:

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, maktulün suikasta uğradığı serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan tutuklandı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Özkan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Özkan, "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

    Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

    SERGİDE SİLAHLI SALDIRI

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

    Rusya fotoğraflarının yer aldığı serginin organizatörlüğünü yapan Özkan, 11 Ocak'ta gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 4 kişi tutuklanmıştı.

     

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    Etiketler: suiakst
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