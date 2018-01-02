Karlar düşer, düşer düşer snowboard yaparım!

Zaman, kış sporlarının zamanıdır! E o zaman biz flaneurler kalkın, kayak merkezlerine gidiyoruz! Biz düşerken yükseklerden uçurumlara, snowboard kaykayımız tutacak ellerimizden ummadığımız anda!



Merhaba sevgili ve saygılı insanlar. Benim gibi soğuk havayla iyi bir ikili olduğunu düşünmeyenler için kabul etmesi zor da olsa kayak mevsimi geldi. Açıkçası ben soğukla pek anlaşamıyorum ama kar yağması olayını, böyle yerlerin bembeyaz olmasını falan da çok seviyorum. Çok esaslı bir karmaşa ama öyle. Bu yüzden kayak merkezlerini “soğuk” kelimesi ile bir arada tutmuyorum. Şu an bu yazıyı yazarken bulunduğum yer bile soğuk olabilir ama kayak merkezleri asla! Neyse efendim, aslında hepimizin iyi bildiği ama hatırlatmakta da fayda gördüğüm nadide merkezlerimize geçiyorum.

1) KARTEPE - KOCAELİ

İstanbul’da oturanlar için en yakın kayak merkezi ile başlayalım. Aslında burası sadece kışın değil her mevsim çok güzel. Yazın falan Maşukiye’de çok güzel bir hafta sonu kaçamağı yapmak mümkün ama şu an meselemiz kış.

Kartepe Marmara Bölgesi’nin üçüncü en yüksek noktasıdır. Biz hala “kar ne zaman yağacak ya?” diye sorup dururken orası bembeyaz bir pamuk tarlasına çoktan dönüşmüş oluyor. Ayrıca zirve noktasından müthiş bir seyir keyfi sunan Sapanca Gölü ve Marmara Denizi de bir başka manzara sunuyor.

Kartepe Kayak Merkezi’ne Kocaeli’nden 20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Burada Kocaeli Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Çünkü zirveye çıkan yolu yoğun bir şekilde tuzlayıp daima açık tutuyorlar.

Her neyse efendim, burası diğer kayak merkezlerimize kıyasla daha küçük ama bizi hiçbir kış sporundan mahrum bırakmıyor. Benim hatırladığım kadarıyla aktif olan dört pisti vardı ama tabii bu pistler bu sezon değişmiş olabilir. Kaymak için ihtiyacınız olan ekipmanlar konusunda da fiyatlar biraz tuzlu olabilir. Kendi ekipmanlarınız varsa, takın kolunuza öyle gidin derim.

2) ULUDAĞ – BURSA

Sıra Türkiye'nin en büyük kış sporları merkezi olan Uludağ’a geldi. Biliyorsunuz ki Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağı burasıdır. Bursa’ya gittiğinizde bile Uludağ’ın dik ve heybetli duruşu sizi bir cezbeder önce.

Yoğun kar bulundurması, elverişli yolu, dağın doruk noktasından izlenebilecek manzaraları ile de turistlerin gözde tatil yeri oluyor. Bu nedenle de çoğu zaman kalabalık ama birçok pisti bulunduğu için kalabalıktan kaçabilme oranınız da büyük.

Bu dağın kuzey eteklerinde bulunan sıcak su sayesinde kaplıcaları da bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin kayak merkezleri arasında en fazla konaklama çeşitliliği bulunduran merkezimiz de burası.

Benim en sevdiğim noktası ise uzun süren teleferik yolculuğu! <>

3) PALANDÖKEN – ERZURUM

4) KARTALKAYA – BOLU

5) ERCİYES – KAYSERİ

6) ILGAZ – KASTAMONU

7) SARIKAMIŞ – KARS

8) DAVRAZ – ISPARTA

9) ZİGANA – GÜMÜŞHANE

10) GÜNEYKAYA - AĞRI

Ve daha birçok kayak merkezi kış boyunca birbirinden eğlenceli tatil fırsatlarını bizlere sunuyor.

Açıkçası ben sevgilime “karın yağmış olduğu dağlar ne güzeldir şimdi” gibi imalarla gitmek istediğimi belirtmeye çalışıyorum ama hala tık yok. Siz daha geçe kalmadan planlarınızı yapmaya başlayın. Kayak merkezlerinin en güzel sezonu Ocak-Şubat aylarını kaçırmayın.

O zaman haydi hep birlikte;

Karlar düşer

Düşer düşer ağlarım

Hep ismini, hep ismini anarım…

Yazan: Begüm Onarıcı