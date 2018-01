Karlar düşer, düşer düşer, kayarım...

Golden Key Kartalkaya - Kartalkaya

Yayla evi mimarisi

Yayla mimarisinden esinlenilerek inşa edilen otelde, Kartal ve Dorukkaya pistlerinden ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Minimum iki gece konaklama şartı var. Tek gece, iki kişi, hafta içi 1540, hafta sonu 2700 TL. Bolu; (0374) 234 50 59.

Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort - Kartalkaya

Buz pisti de var

1.5 milyon metrekareye sahip pist alanı, 11 pisti ve 7 ‘lift’iyle misafirlerine direkt olarak telesiyejlere ulaşım imkânı sağlıyor. Sömestr sonrası iki kişi, gecelik konaklama hafta içi 1080, hafta sonu 1980 TL. Bolu; (0374) 234 51 00

Sway Hotels - Palandöken

Geceleri aydınlatma yapılıyor

Büyük slalom, küçük slalom, kızak ve hız kayağı pistleri var. Toplam iki kilometre uzunluğundaki pistleri, geceleri özel olarak ışıklandırılıyor. Sömestr sonrasında iki kişi, tek gece, hafta içi 865, hafta sonu 1150 TL. Erzurum; (0442) 230 30 30.

Monte Baia Uludağ Hotel - Uludağ

6 dakikada zirvedesiniz

Alpler’de görebileceğiniz özel telesiyejler, 2 kilometrelik mesafeyi altı dakikada çıkıyor. Toplamda 9 bin metre uzunluğundaki pistleri var. Sömestr sonrasında iki kişi, tek gece, hafta içi 636 TL, hafta sonu 832 TL. Bursa; (0224) 285 23 83.

Karinna Hotel Convention & SPA - Uludağ

Her yaş grubuna farklı eğitim

20 bin metrekare alana kurulu tesisin 239 odası bulunuyor. Her seviye ve her yaş grubu için farklı eğitim programları var. Sömestr sonrasında iki kişi, tek gece, hafta içi 628 TL, hafta sonu 2040 TL. Bursa; (0224) 285 23 60.

Magna Pivot Hotel - Erciyes

110 kilometre pisti var

2.200 rakımlı, 38 odalı tesiste, dağın hemen her köşesine ulaşan 110 kilometre pistler var. Sömestr sonrasında iki kişi, tek gece, hafta içi 900, hafta sonu 1300 lira ama iki gece konaklama şartı var.

Kayseri; (0352) 333 30 14.

Ekinata Grand Toprak Hotel - Sarıkamış

Hafta sonu için en hesaplısı

Sarıçam ormanı içerisindeki tesiste üç telesiyej, farklı zorluklarda dokuz pist mevcut. Sarıkamış şehir merkezine dört kilometre uzaklığındaki hotelde, hafta içi ve hafta sonu iki kişi, tek gece 635 TL. Kars; (0474) 413 70 70.

Dorukkaya Ski & Mountain Resort - Kartalkaya

Milli sporculardan öğreniyorsunuz

Dorukkaya Snowpark’ta ezilmemiş pistlerden oluşan geniş kar alanlarında eski milli sporculardan ders alabilirsiniz. Sömestr sonrasında iki kişi, tek gece hafta içi 765, hafta sonu 1170 TL. Bolu; (0374) 234 50 26.

The Green Park Kartepe Resort & SPA - Kartepe

İstanbul’a bir saat!

Bir tarafta Sapanca Gölü, diğer yanda İzmit Körfezi manzarası... İstanbul’a sadece bir saat mesafede. Toplam 17 pisti bulunuyor. Sömestr sonrası iki kişi, tek gece, hafta içi 440, hafta sonu 880 TL. Kocaeli; (0262) 445 00 25.

Polat Erzurum Resort Hotel - Palandöken

Suni karlama yapılıyor

Yedi buçuk kilometre uzunluğundaki pistlerinde suni karlamayla, 400 metre pistinde ise gece ışıklandırma sistemiyle hizmet veriliyor. Sömestr sonrası iki kişi, tek gece, hafta içi 800, hafta sonu 920 TL. Erzurum; (0442) 232 00 10.

GEZGİN, SPORCU, TURİZMCİ VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ

· Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı, rehber

· Çağla Kubat, snowboard’cu milli sörfçü

· Özlem Avcıoğlu, seyahat yazarı

· Zeki Apalı, TUREB Başkanı

· Tunç Fındık, profesyonel dağcı, dağ rehberi

· Mutlu Tönbekici, gazeteci

· Bahar Akıncı, Hürriyet Seyahat gezgini

· Özcan Yüksek, Magma Dergisi Yayın Yönetmeni

· Yıldırım Güngör, Atlas dergisi yazarı

· Serkan Ocak, Hürriyet Seyahat Yayın Yönetmeni