Karizması fena çizildi! Boş masa için bekleyince...

ALMAN ZENGİNLERİN MEKANI

Kimilerine göre “sınırsız eğlence” adası Mikonos’da bu sezon en gözde mekanlardan birisi Paraga sahilindeki “Scorpios (Akrep) Beach Bar-Restaurant”

Müşterileri genellikle Alman zenginler olan “Scorpios”da bir bonfilenin fiyatı 250 euro.

“Armand Brignac” marka şampanya siparişi verenler de 10 bin euro ödüyor. DJ’ler saat 18.00’de house müzikle başlıyor, sabahın ilerleyen saatlerinde klarnetli Yunan türküleri ile bitiriyor. Kulağıma gelenlere göre, “Scorpios”da çalışan bir kominin aylık geliri, bir banka müdüründen çok fazla.

Garson ve komilerin her sezon bahşişlerden geliri 1 milyon euro’yu buluyor. Mekanın günlük cirosu 500-700 bin euro arasında değişiyor. Nüfusu 14 bin olan Mikonos, Mayıs-Eylül döneminde yaklaşık 150 bin kişiye iş olanağı sağlıyor.

MİKONOS’DA MENEJER ADETTİR



Mikonos’da tatil yapan sir Hopkins de, Yunan şef Aleksis Zopas’ın mutfakta et, balık ve diğer deniz ürünleri ile harikalar yarattığını duyunca, milyarder Rus arkadaşları ile birlikte “Scorpio”ya gitmeye karar verdi.

Yunanistan’ın 170 milyar euro olan gayrı safi milli hasılasına yüzde 1’in üzerinde katkıda bulunan ve bu yılki gelirin 2 milyar euro’ya yaklaşması beklenen Mikonos’da adettir. Zengin turist, tatilini organize etmesi için kendine bir menejer bulur. Oscar ödüllü (1991) “Kuzuların Sessizliği” filminin “Hannibal”i sir Hopkins de bu adeti bozmadı.

REZERVASYON İÇİN 1.000 EURO BAHŞİŞ



Kadın menejer “Scorpios”ya giderek “Sir, bugün bazı dostları ile birlikte gelmek istiyor. En iyi masanızı ayırın” deyince, şef garson “Bizim için şeref ama bugünlerde her gün doluyuz. Tabii eğer 1.000 euro bahşiş verirseniz bir şeyler yapmaya çalışırım” cevabı verdi. Menejer bu cevaba biraz şaşırsa da, çantasından 1.000 euro’yu çıkarıp verdi.

“F… YOU”

Birkaç saat sonra “Scorpios”a gelen Hopkins boş masa olmadığını görünce, menejerden şef garsonu çağırmasını istedi.

Birkaç dakika sonra gelen şef garson hem “Sizi 20 dakika bekleteceğim. 2 masanın boşalmasını bekliyorum” deyip, hem de sırtını sıvazlayınca sir Hopkins çılgına döndü.

Sir Hopkins yemek yiyen onca müşterinin önünde şef garsona “f…you” diye bağırıp öfkeli bir şekilde “Scorpio”dan ayrıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

