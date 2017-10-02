Kariyerine ara vermiş kadınları işe alıyorlar

Vodafone, bu yılın başında 26 ülkede birden duyurduğu global işe alım programı ReConnect kapsamında, YenidenBiz Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Open Day” etkinliğinde, iş yaşamına geri dönmek isteyen yaklaşık 150 kadın çalışanla bir araya geldi. Etkinlikte programa dahil olan kadın adaylar, YenidenBiz Derneği üyeleri ve Vodafone Türkiye çalışanları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay’dan ReConnect programıyla ilgili bilgi alırken, Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Ahu Tunç’tan ağırlıklı olarak erkeklerin çalıştığı bir sektörde başarılı bir kadın çalışan olmanın sırlarını, Vodafone Türkiye çalışanı Ayşegül Ertok’tan ise ReConnect olarak işe dönüş hikâyesini dinledi. Etkinlikte ayrıca Vodafone Türkiye İşe Alım Kıdemli Müdürü Ayça Diler de ReConnect hakkındaki detayları aktardı.



Kadın istihdamının artırılmasına ve desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, şunları söyledi: “Mart’ta 26 ülkede başlattığımız, işe alım programı ReConnect kapsamında, kariyerine belli sebeplerle ara vermiş kadın profesyonellerin iş hayatına geri dönmesini sağlamayı hedefliyoruz. İş hayatına geri dönüş sürecinde verdiğimiz eğitimlerle kadınların profesyonel becerilerinin tazelenmesi, koçluk ve mentorluk programları ile de kadınların iş hayatına dönüş adaptasyonlarının hızlandırılması için çalışıyoruz. Amacımız, ReConnect programıyla 3 yıl içinde 26 ülkede 1.000 kadına ulaşmak. ReConnect programımız, Vodafone’da yönetim ve liderlik rollerini üstlenen kadın çalışan oranının artırılmasına yardımcı olacak. Program kapsamında, kariyerine ara vermiş 500’e yakın kadın 3 yıl içinde yönetici pozisyonunda işe alınarak, Vodafone’un bu dönemde dışarıdan yapacağı tüm yönetici işe alımlarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturacak. Vodafone, kariyerine ara vermiş 500’e yakın kadını da diğer pozisyonlar için istihdam edecek.”



TÜRKİYE’DE 6 KİŞİ RECONNECT İLE İŞE BAŞLADI

Vodafone Türkiye bünyesinde şu ana kadar 6 kişi ReConnect programıyla işe başladı. Bu kişilerin tamamı daha önce büyük kurumsal şirketlerde çalışmış ve çalışma hayatına 1-5 yıl ara vermiş profesyonellerden oluşuyor. Ayrılma nedenleri arasında çocuk bakımı ve kendi işini kurma girişimleri ön plana çıkıyor.



Vodafone Türkiye bu yıl 8-10 kişiyi daha bu program kapsamında işe almayı hedefliyor. Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamada, bir üst sınır olmadığı, ilgili rollere uygun ReConnect adayları bulduğu sürece iş hayatına ara vermiş profesyonelleri şirkete katmaya her zaman açık oldukları belirtildi.

120 KADINI İŞE DÖNDÜRDÜLER

İş hayatına ara vermiş, yeniden dönmek isteyen iyi eğitimli ve deneyimli kadınları profesyonel yaşama hazırlamayı ve iş olanakları ile buluşturmayı hedefleyen YenidenBiz Derneği, bugüne kadar 120 kadının tekrar kariyer dünyasına dönmesine destek oldu. 150’ye yakın bireysel üyesi, 23 kurumsal üyesi, 25 kurumsal destekçisi ve 120’nin üzerinde gönüllüsü bulunan YenidenBiz’in aday havuzundaki kişi sayısı 900’ün üzerinde.



İş hayatına ara vermenin bir hak olduğu kadar yeniden işe başlamanın da her kadının hakkı olduğuna ve desteklenmesi gerektiğine inandıklarını söyleyen YenidenBiz Genel Koordinatörü Rüya Gülmez, “Geri dönmek isteyen kadınların da, ara vermenin bir eksiklik ya da bir hata değil, hayatın akışında ihtiyaç duyulduğunda kullanılması gereken bir hak olduğuna inanmaları gerekir” diyor.



Rüya Gülmez, işe geri dönmeye karar veren kadınların, öncelikle bunu ciddi ciddi olarak planlamalarını ve alternatifleri değerlendirmelerini öneriyor ve aşağıdaki soruların cevaplarını iyice düşünüp değerlendirdikten sonra eylem planını yapmalarını öneriyor:



- İşe dönmek için doğru zaman mı?

- Hayattaki rolleri neler ve işe başladığında nasıl etkilenecek?

- İşten beklentileri ne?

- Sahip oldukları beceri ve tecrübeler neler?

- İşe dönme yolundaki engelleri neler?



Gülmez, “Tüm bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra işe dönmeye karar verenler odaklanmalı, içinde bulundukları ortamdan sıyrılıp harekete geçmeli, rotalarını belirlemeli, ellerindekileri gözden geçirmeli ve aksiyon almalılar” diyor.