Kariyer hedefinize ulaşmak için bunları mutlaka yapın!

Kariyer hayatında başarının yolu doğru hamleleri zamanında yapmaktan geçiyor. İyi bir kariyer planı yapmak için öncelikle ne istediğinizi bilmeli, yeteneklerinizi ortaya koymalı ve kararlı olmalısınız. Kariyerinizden beklentilerinizi sorgulamalı ve gerçekçi hedefler belirlemekle işe başlamalısınız. İşte kariyer hedefinize ulaşmak için yapmanız gerekenler:

Hedef belirleyin

Kariyer planlaması yaparken ilk adımınız elbette hedef belirlemek olmalı. Kendinize ne istediğinizi sorarak başlayabilirsiniz. İleride kendinizi hangi pozisyonda görmek istediğinizi belirleyerek hedeflerinize nasıl ulaşmanız gerektiği konusunda kendinize yol haritası çıkarmalısınız. Hedefleriniz konusunda ne kadar net ve gerçekçi olursanız hedeflerinize ulaşmanız da o denli kolay olur.

Kısa ve uzun vadeli planlar yapın

Kariyer beklentilerinizle ölçüşen hedefler belirledikten sonra bu hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun vadeli planlar oluşturabilirsiniz. Kısa vadeli planlar sizin motivasyonunuzu üst düzeyde tutmanız için önemlidir. Hedeflerinizi parçalara bölerek adım adım ilerlemek her zaman için önemlidir. Uzun vadede ise varmak istediğiniz noktaya bu şekilde ulaşabilirsiniz.

Beceri ve yeteneklerinizi gözden geçirin

Hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak olan beceri, yetenek ve tecrübelerinizi değerlendirmelisiniz. Olumlu özelliklerinizin sizi hedefe ulaştırması kadar geliştirmeniz gereken yönlerinizin de farkına varmalı ve bu konularda ilerleme kaydetmeye odaklanmalısınız. Örneğin pozisyonunuzun gerektirdiği yabancı dili öğrenerek işe başlayabilirsiniz.

Sektör ve departmanları belirleyin

İçinde olmak istediğiniz sektörü ve çalışmak istediğiniz departmanı belirlemeli ve bunlar hakkında araştırma yapmalısınız. Yeteneklerinize uygun sektörleri ve işleri belirleyerek bu sektörlerle iletişim kurmaya çalışmalı ve nasıl bir çalışan profili istediklerine bakmalısınız. İlgi duyduğunuz alanda aranılan bir profil olmaya odaklanmalısınız.

Network ağı oluşturun

İş hayatında insan ilişkileri en önemli kaynaklardan biridir. Ulaşmak istediğiniz hedefe giderken size bu konuda yardımcı olacak insanlarla da iletişime geçmelisiniz. İlgilendiğiniz sektördeki insanlarla tanışmak ve onlarla fikir alışverişinde bulunmak amaçlarınıza giden yolda size yeni kapılar açabilir. Kariyer sitelerinde sektörün önde gelen isimleri ile tanışabilir ya da

İlerlemenizi gözden geçirin

Hedeflerinizle ilgili harekete geçtikten sonra gelişmeleri takip ederek nerede düzeltmeler yapmanız gerektiğini ve nerede boşa zaman kaybettiğinizi belirlemeli ve hedefinizden şaşmamalısınız. Kariyer haritanıza sadık kalarak belirli periyotlarda gelişiminizi kontrol etmeli ve daha sistemli şekilde hareket etmelisiniz.