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    Karısıyla sevgilisini öldürüp intihar etti

    BERLİN
    20.10.2017 - 10:29 | Son Güncelleme:

    Eşinin, aynı iş yerinde çalıştıkları genç bir adamla kendisini aldattığını öğrenen 56 yaşındaki Markus Jehle, ikisini de öldürüp intihar etti.

    ALMANYA’nın Stuttgart kentindeki bir otoparktan otomobilini almaya giden kadın sürücü, başka bir otomobilde üç ceset olduğunu fark edince, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, otomobilin içinde iki erkek ve bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemenin ardından cesetlerden birinin FDP üyesi 56 yaşındaki politikacı Cornelia Jehle’ye, erkek cesetlerinden birinin politikacının 26 yaşındaki sevgilisine, diğerinin ise eşi Markus Jehle’ye (56) ait olduğu tespit edildi.

    SEÇİM KAMPANYASINI YÖNETMİŞ
    Cesetleri bulunan üç kişinin aynı işyerinde çalıştığını belirleyen polis, cinayetleri 56 yaşındaki Markus Jehle’nin işlediğini, ardından da intihar ettiği düşünüyor. Polis, Markus Jehle ile eşinin arasında daha önce de şiddetli geçimsizlik yaşandığını ve eşine şiddet uygulayan kocanın psikolojisinin bozuk olduğu için bir süre klinikte tutulduğu bilgisini verdi. Öldürülen kadının ise FDP içinde aktif siyaset yaptığı ve son seçimlerde partisinin milletvekili adaylarının tanıtım kampanyasını yönettiği açıklandı. 

    Etiketler: Cinayet
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